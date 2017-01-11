Citi поднял рейтинг акций Evraz до "держать" в связи с падением котировок

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Citi повысил рекомендацию для акций Evraz с "продавать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Citi, осталась без изменения и составляет 2,08 фунта стерлингов за штуку.

По мнению аналитиков Citi, падение котировок Evraz произошло под давлением динамики цен на коксующийся уголь: к текущему моменту стоимость твердого коксующегося угля снизилась до $215 за тонну с уровня ноября прошлого года в $270 за тонну.

Котировки акций Evraz достигли прогнозной цены, рассчитанной аналитиками Citi, и теперь они считают, что соотношение риска и доходности при инвестировании в бумаги Evraz сбалансировано.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Evraz, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 2,04 фунта стерлингов за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,09 фунта стерлингов за штуку.