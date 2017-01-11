Наиболее вероятно снижение рубля до 61,5 к доллару - Локо Банк

"На фоне падения цен на нефть рубль преодолел психологически важную отметку в 60 руб. к доллару, начав торги в среду с ожидаемого умеренного снижения от уровней 60,18 за американскую валюту, - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - Тем не менее, нельзя не отметить достаточно слабую корреляцию рубля и нефти, так как цены на нефть падают значительно сильнее, а рубль продолжает торговаться в боковом диапазоне, показывая относительную стабильность. Но если нефть продолжит дешеветь, то рубль не сможет удерживаться от падения долго, а сейчас видится вероятным снижение до 61,5 к доллару.

Многое будет зависеть от новостей, но сегодня активность вряд ли будет высокой, так как трейдеры предпочтут дождаться пресс-конференции Трампа. Если на ней он заявит о необходимости восстановления отношений с Россией, то мы, скорее всего, увидим очередной виток укрепления. Также стоит сказать, что сейчас в рублях баррель нефти стоит в районе 3,2 тыс. руб., что является вполне комфортным уровнем для бюджета, и власти вряд ли будут использовать какие-либо инструменты для снижения курса".