Рынок акций РФ утром консолидируется в районе 2240п по ММВБ, вырос Мечел без новостей

Москва. 11 января. Рынок акций РФ после негативного старта торгов из-за упавшей нефти быстро отыграл почти все потери и залег в боковик в коридоре 2230-2240 пунктов по индексу ММВБ; выросли на 6% акции "Мечела" при отсутствии корпоративных новостей.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2235,09 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1171,31 пункта (-0,3%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,3%.

Доллар стоит 60,12 рубля (-0,05 рубля).

В лидерах снижения выступают акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,7% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%).

Выросли акции "Мечела" (+5,8% и +2,5% "префы"), "Мосбиржи" (+1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%).

В США индексы накануне не показали единой динамики, рост акций банков компенсировал негативный эффект от падения цен на нефть. Индекс Nasdaq Composite вырос и завершил на рекордной отметке четвертую сессию подряд, чего не наблюдалось с 1999 года.

В среду в Азии отмечалась смешанная динамика (подросла Япония, просел Китай) на фоне статданных из США и Австралии, а также на подъеме цен на металлы (рост цен на медь подогревает акции горнодобывающих компаний). Число открытых вакансий в Австралии в сентябре-ноябре 2016 года выросло на 2,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, до 182 тыс.

В Европе отмечается консолидация (FTSE, S&P 350, DAX подросли всего на 0,01-0,05%), стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,04%) и после двухдневного падения вяло подросла нефть на новостях о начавшемся сокращении поставок сырья странами ОПЕК.

Инвесторы ожидают пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится в среду и станет для него первой с июля. Д.Трамп может подробнее рассказать о мерах, которые он планирует реализовать после вступления в должность 20 января.

Ирак сократил производство нефти на 160 тыс. баррелей в сутки (б/с) и намерен придерживаться своих обязательств перед партнерами по ОПЕК. Как пишут СМИ, азиатские покупатели уже получают от Саудовской Аравии информацию о планируемых небольших сокращениях поставок нефти.

В то же время слишком много новостей свидетельствуют в последние дни о сохраняющемся избытке предложения сырья. Запасы нефти в США, по прогнозам, по итогам прошлой недели вновь продемонстрируют рост. Официальная статистика выйдет в среду, а данные отраслевого American Petroleum Institute во вторник показали рост резервов на 1,5 млн баррелей на предыдущей неделе.

Ливия увеличила производство нефти более чем в три раза, до более чем 700 тыс. б/c, за последние шесть месяцев, сообщила The Wall Street Journal. Наращивают экспорт также Иран и Ирак, который в феврале планирует отгрузить из порта Басра рекордные объемы нефти.

Управление по информации в области энергетики министерства энергетики США во вторник повысило прогнозы добычи нефти в стране на 2017 год до 9 млн б/с с ожидавшихся ранее 8,78 млн б/с. Brent, по прогнозам экспертов Минэнерго, будет стоить в среднем $53,5 за баррель в текущем году и $56,18 - в следующем.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в среду составила $53,84 за баррель (+0,4%), февральская цена WTI - $51,0 за баррель (+0,4%).

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, мировые рынки демонстрируют маловыразительную динамику в ожидании первой пресс-конференции Д.Трампа и последующего его вступления в должность президента 20 января, а также заявлений премьера Великобритании Терезы Мэй о возможности реализации жесткого сценария Brexit.

В ожидании выступления Д.Трампа доллар ослабил свои позиции против большинства мировых валют, инвесторы опасаются негативного сюрприза. Динамика на товарных рынках разнонаправленная: валютный фактор не оказал заметной поддержки рынку нефти, но здесь было заметно влияние сообщений о планах увеличения экспорта сырья из Ирана и данных о росте добычи в Ираке. Вместе с тем промышленные металлы выросли, что поддерживает майнинговые компании и рынки Европы, а рост акций банков перед отчетностями в пятницу позволил рынку США завершить день вблизи максимумов.

Текущая расстановка сил на глобальных рынках несет определенные риски в середине недели: коррекция цен на нефть ниже $54 за баррель и некоторое ослабление аппетита к риску создают предпосылки для возвратного движения индекса ММВБ в район 2220-2225 пунктов в среду. Вместе с тем негативных сюрпризов от выступления Д.Трампа не стоит ждать, а потенциал дальнейшего падения нефти ограничен.

Ведущий аналитик Amarkets Артем Деев полагает, что слабость нефти обусловлена сомнениями в реализации договоренности экспортеров по сокращению объемов добычи, а также опасениями в отношении роста добычи в США. Министр нефти Ирана накануне сообщил о сокращении добычи нефти на 160 тыс. б/с, однако агентство Reuters подсчитало, что объем экспортных поставок из Ирана, напротив, достиг нового рекордного показателя. Дополнительным фактором давления на нефть стало решение правительства США продать до 8 млн баррелей нефти из стратегических резервов, что может существенно увеличить избыток предложения на глобальном рынке энергоресурсов.

Также не стоит забывать про рост добычи внутри США из-за продолжающегося бума сланцевых месторождений. Последние данные показали рост числа буровых в США до 529 единиц, что является максимальным значением более чем за год. Более того, в месячном докладе Администрации энергетической информации США, вышедшем во вторник, прогнозируется увеличение добычи до 9 млн б/с уже в этом году с потенциалом наращивания производства до 9,3 млн б/с в 2018 году. В итоге нефть марки Brent имеет все основания для сохранения понижательного импульса со следующей целью коррекции $50 за баррель, считает аналитик.

По словам аналитика ФГ "БКС" Митча Митчелла, снижение нефти и неуверенность на глобальных рынках предполагает негативный внешний фон для российского рынка акций. В среду президент РФ Владимир Путин встретится с кабинетом министров для обсуждения ключевых направлений социально-экономической политики в 2017 году, а премьер-министр Дмитрий Медведев проведет совещание с комиссией по иностранным инвестициям. В Думе пройдет первое пленарное заседание в этом году. Росстат опубликует недельные данные по инфляции, а Министерство энергетики США - статистику по запасам энергоресурсов.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов также полагает, что нефтетрейдерам не нравится дисциплина исполнения сокращения добычи нефти, что и влияет на динамику котировок. Данные от Американского института нефти показывают рост запасов в США, однако статистика Минэнерго может показать снижение резервов на фоне холодной погоды в США. Вместе с тем, инвесторам следует обратить внимание не на нефть, а на вечернее выступление избранного президента США, которое может добавить американскому рынку волатильности.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду подорожали бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+2,6%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,3%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,1%).

Подешевели бумаги "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-3,4%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-2%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-1,3%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 5,65 млрд рублей (из них 1,598 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).