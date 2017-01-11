Пресс-конференция Д. Трампа может вывести пару евро/доллар из диапазона 1,0530-1,0630 - Промсвязьбанк

"Ключевым событием недели на финансовых рынках, вероятно, станет сегодняшняя пресс-конференция Дональда Трампа, и в преддверии этого события большой активности на глобальных долговых рынках не наблюдается. Доходности десятилетних treasuries держались в ходе вчерашних торгов в диапазоне 2,36-2,39%. Спред между десятилетними гособлигациями США и Германии по-прежнему

сохраняет диапазон в 208-210 б.п., что способствует консолидации пары евро/доллар в коридоре 1,0530-1,0630. Сегодняшняя пресс-конференция г-на Трампа имеет шансы вывести валютную пару из этого диапазона. Из других событий дня выделим сегодня публикацию еженедельной статистики по запасам и добыче нефти в Соединенных Штатах от EIA (18:30 мск), данных по объемам производства в обрабатывающей промышленности Британии (12:30 мск) и отметим аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.