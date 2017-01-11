Сегмент ОФЗ остается во власти покупателей - Росбанк

"Сегмент ОФЗ остается во власти покупателей: вчера рынок закрылся снижением кривой в среднем на 5-7 бп по доходности. В течение дня максимально укрепились среднесрочные бумаги (в частности, 5-летний выпуск 26217), пробившие уровень 8% по доходности до отметки 7,98%. Сегодня рынок открылся вблизи вчерашних уровней закрытия. Мы не ожидаем, что на сегодняшние торги существенно повлияют сообщения о подготовке американскими сенаторами законопроекта, предполагающего санкции за операции с российским госдолгом, – как минимум, до прояснения статуса и деталей документа. Минфин РФ сегодня проведет первые аукционы ОФЗ в 2017 году: инвесторам предложат 10-летний бенчмарк ОФЗ-ПД 26219 с погашением в 2026 году в объеме 25 млрд. рублей (доходность 8.18%) и трехлетний выпуск ОФЗ-ПК 24019 с погашением в 2019 году в объеме 15 млрд. рублей (цена 101.45% от номинала). Данный объем предложения Минфина в целом соответствует ожиданиям рынка: всего в 1к’17 Минфин планирует провести 11 аукционов, разместив ОФЗ на 400 млрд. руб. Мы ожидаем, что на сегодняшних аукционах Минфину удастся привлечь большую часть заявленного объема (35-40 млрд руб.) – причем, без предложения премии благодаря высокому спросу нерезидентов на "длинные" выпуски ОФЗ и умеренному локальному спросу в среднесрочном "флоатере", - комментируют ситуацию специалисты Росбанка.