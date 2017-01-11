Изменения доллара и евро в начале торгов среды незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине

Москва. 11 января. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в начале торгов среды не превышают 1 копейки; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках после двух дней активного падения.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 60,14-60,28 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,175 руб./$1 (+0,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 63,53 руб./EUR1 (+1 копейка), стоимость бивалютной корзины прибавила чуть менее 1 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, составив 61,685 рубля.

Доллар при этом оказался на 22,17 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро на 1,45 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшие изменения курса рубля к доллару и евро в начале торгов 11 января связаны с наметившейся в среду утром стабилизацией ситуации на мировых нефтяных площадках после двух дней падения. Цены на нефть слабо растут в среду на новостях о начавшемся сокращении поставок сырья странами ОПЕК, однако остаются под давлением из-за сомнений участников рынка в скором восстановлении баланса спроса и предложения сырья. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 мск поднялась на 0,22%, до $53,76 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи выросла на 0,33% - до $50,99 за баррель.

Ирак сократил производство на 160 тыс. в день и намерен придерживаться своих обязательств перед партнерами по ОПЕК. Азиатские покупатели, как пишут СМИ, уже получают от Саудовской Аравии информацию о планируемых небольших сокращениях поставок нефти.

В то же время слишком много новостей свидетельствуют в последние дни о сохраняющемся избытке предложения сырья. Запасы нефти в США, по прогнозам, по итогам прошлой недели вновь продемонстрируют рост. Официальная статистика выйдет в среду, а данные отраслевого American Petroleum Institute во вторник показали рост резервов на 1,5 млн баррелей на предыдущей неделе. Ливия увеличила производство нефти более чем в три раза, до более чем 700 тыс. б/c., за последние шесть месяцев, сообщила The Wall Street Journal. Наращивают экспорт также Иран и Ирак, который в феврале планирует отгрузить из порта Басра рекордные объемы нефти.