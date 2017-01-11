11 января 2017 года 10:16
Изменения доллара и евро в начале торгов среды незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине
Москва. 11 января. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в начале торгов среды не превышают 1 копейки; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках после двух дней активного падения.
Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 60,14-60,28 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,175 руб./$1 (+0,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 63,53 руб./EUR1 (+1 копейка), стоимость бивалютной корзины прибавила чуть менее 1 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, составив 61,685 рубля.
Доллар при этом оказался на 22,17 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро на 1,45 копейки ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшие изменения курса рубля к доллару и евро в начале торгов 11 января связаны с наметившейся в среду утром стабилизацией ситуации на мировых нефтяных площадках после двух дней падения. Цены на нефть слабо растут в среду на новостях о начавшемся сокращении поставок сырья странами ОПЕК, однако остаются под давлением из-за сомнений участников рынка в скором восстановлении баланса спроса и предложения сырья. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 мск поднялась на 0,22%, до $53,76 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи выросла на 0,33% - до $50,99 за баррель.
Ирак сократил производство на 160 тыс. в день и намерен придерживаться своих обязательств перед партнерами по ОПЕК. Азиатские покупатели, как пишут СМИ, уже получают от Саудовской Аравии информацию о планируемых небольших сокращениях поставок нефти.
В то же время слишком много новостей свидетельствуют в последние дни о сохраняющемся избытке предложения сырья. Запасы нефти в США, по прогнозам, по итогам прошлой недели вновь продемонстрируют рост. Официальная статистика выйдет в среду, а данные отраслевого American Petroleum Institute во вторник показали рост резервов на 1,5 млн баррелей на предыдущей неделе. Ливия увеличила производство нефти более чем в три раза, до более чем 700 тыс. б/c., за последние шесть месяцев, сообщила The Wall Street Journal. Наращивают экспорт также Иран и Ирак, который в феврале планирует отгрузить из порта Басра рекордные объемы нефти.
Опубликовано: /Финмаркет/
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11 января 2017 года 14:18
"Начавшийся год не обещает быть позитивным для цен на золото, - предупреждает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Общий многолетний тренд на снижение его цен продолжится, хотя потенциал снижения ограничен. Можно предположить, что назревшая и происходящая коррекция вверх после падения во второй... читать дальше
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11 января 2017 года 13:49
"Неопределенность, усилившаяся на мировых площадках, лишь частично транслируется на локальный валютный рынок. Большинство активов стоит на распутье. От того какую политику предпримет новый президент США, будет зависеть дальнейшее поведение рынков: продолжится ли миграция капитала из долговых... читать дальше
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11 января 2017 года 13:43
Глобальные макроданные станут ориентиром для российских евробондов, считают аналитики финансовой группы (ФГ) "БКС".
"В среду Министерство труда США опубликует недельные данные по запасам энергоресурсов. Однако мы считаем, что внимание инвесторов будет приковано к обращению избранного президента... читать дальше
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11 января 2017 года 13:40
aiffeisenbank понизил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с "покупать" до "держать" в связи со значительным росток котировок этих бумаг за последнее время, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка.
Рекомендация "держать" для акций "Газпром... читать дальше
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11 января 2017 года 13:15
"Итак, пара евро-доллар продолжает держаться выше 1,05, а утром во вторник поднималась выше 1,06. Такая устойчивость евро на локальных максимумах на неделе, когда Казначейство США проводит серию размещений нот/бондов, говорит о том, что движение вверх имеет устойчивую природу, это уже тренд. Так... читать дальше
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11 января 2017 года 13:09
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Citi повысил рекомендацию для акций Evraz с "продавать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.
Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Citi, осталась без изменения и составляет 2,08 фунта стерлингов за штуку.
По мнению аналитиков Citi,... читать дальше
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11 января 2017 года 12:44
"За последнюю неполную неделю нефть упала более, чем на 7%, тем не менее, российская валюта практически проигнорировала это. Падение нефтяных котировок в значительной степени происходит в рамках коррекции после бурного роста. Дальше будет более детально отслеживаться баланс спроса и предложения на... читать дальше
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11 января 2017 года 12:29
"На фоне падения цен на нефть рубль преодолел психологически важную отметку в 60 руб. к доллару, начав торги в среду с ожидаемого умеренного снижения от уровней 60,18 за американскую валюту, - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - Тем не менее, нельзя не отметить... читать дальше
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11 января 2017 года 12:12
отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Усилению распродаж способствовал целый ряд новостей, хотя и не самых сильных для рынка самостоятельно, однако общий эффект выразился в более чем 2.5% снижение по итогам минувших торгов. Так рост добычи Ливии достиг максимумов за последние 3 года,... читать дальше
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11 января 2017 года 11:57
Citi повысил рекомендацию для акций Evraz с "продавать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.
Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Citi, осталась без изменения и составляет 2,08 фунта стерлингов за штуку.
По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
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11 января 2017 года 11:42
"К настоящему моменту нефть Brent подешевела еще на 1% - до 53,7 доллара за баррель, что по нашему мнению, пока не позволит доходностям ОФЗ уйти ниже 8%. Дальнейшее движение котировок рублевых гособлигаций на этой неделе, скорее всего, будет зависеть от итогов сегодняшней пресс-конференции Д.... читать дальше
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11 января 2017 года 11:40
Москва. 11 января. Рынок акций РФ после негативного старта торгов из-за упавшей нефти быстро отыграл почти все потери и залег в боковик в коридоре 2230-2240 пунктов по индексу ММВБ; выросли на 6% акции "Мечела" при отсутствии корпоративных новостей. читать дальше
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11 января 2017 года 11:35
Курс доллара против евро сохраняется вблизи отметки в 1,05 в отсутствии значимых драйверов для рынка, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. Сегодня событием дня может стать выступление Дональда Трампа, которое начнется в 19:00 мск и может принести больше ясности относительно первых шагов... читать дальше
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11 января 2017 года 11:20
"Ключевым событием недели на финансовых рынках, вероятно, станет сегодняшняя пресс-конференция Дональда Трампа, и в преддверии этого события большой активности на глобальных долговых рынках не наблюдается. Доходности десятилетних treasuries держались в ходе вчерашних торгов в диапазоне 2,36-2,39%.... читать дальше
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11 января 2017 года 10:37
"Сегмент ОФЗ остается во власти покупателей: вчера рынок закрылся снижением кривой в среднем на 5-7 бп по доходности. В течение дня максимально укрепились среднесрочные бумаги (в частности, 5-летний выпуск 26217), пробившие уровень 8% по доходности до отметки 7,98%. Сегодня рынок открылся вблизи... читать дальше
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