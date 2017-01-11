Открытие торгов акциями мы ожидаем с небольшим снижением - Алор Брокер

Котировки нефти перед открытием торгов прибавляют 0.1%, до 55,72$ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0.05% до отметки 2265п., азиатские площадки торгуются разнонаправленно, фон нейтральный, отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Вчера фондовые индексы, несмотря на неоднозначный внешний фон, смогли продемонстрировать положительную динамику. Американский индекс Nasdaq смог обновить исторические значения. Несмотря на это, техническая картина по многим индикаторам фондового рынка указывает на неопределенность с дальнейшей динамикой. Нефть реализует технический отскок от зоны 57$, первая цель 53.5 достигнута. Данные о запасах сегодня могут изменить настроения инвесторов, хотя тест зоны 51,30 видится вполне реалистично. Пара рубль/доллар сумела закрепиться выше 60р, третий день восстанавливая потери с начала года. В ближайшей перспективе нас ожидает тест уровня 61 руб., но говорить о развороте тенденции по паре, на взгляд аналитика, пока рано.

"Отечественные индексы продемонстрировали серьезный рост накануне, несмотря на обсуждающиеся в США новые всеобъемлющие санкции в отношении России, - комментирует эксперт. - По индексу РТС вчера сформировался сигнал на покупку, пока он торгуется выше отметки 1165п, рекомендуем открывать длинные позиции. ММВБ консолидируется в зоне 2260- 2210 очевидных сигналов пока нет. Открытие торгов мы ожидаем с небольшим снижением, дальнейшая динамика будет завесить от данных по запасам нефти и тенденциям западных индексов. Среди бумаг мы бы отметили акции ГМК Норникель, ММК, НЛКМ".