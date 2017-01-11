На рынке рублевых корпоративных бондов в среду не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 11 января. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам волатильных торгов во вторник, рост акций банков компенсировал негативный эффект от падения цен на нефть. Индекс Nasdaq Composite вырос и завершил на рекордной отметке четвертую сессию подряд, чего не наблюдалось с 1999 года. Dow Jones Industrial Average снизился, а Standard & Poor's не изменился по сравнению с уровнем понедельника. Кроме того, участники рынка ожидали пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится в среду и станет для него первой с июля. Инвесторы ожидают, что он может подробнее рассказать о мерах, которые он планирует реализовать после вступления в должность 20 января.

Кроме того, участники рынка отреагировали на статданные из США. Индекс оптимизма в малом бизнесе США вырос в декабре рекордными темпами с 1980 года - до максимальных с конца 2004 года 105,8 пункта, свидетельствуют данные Национальной федерации независимого бизнеса (National Federation of Independent Business, NFIB).

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в среду на сильных статданных из США и Австралии. Кроме того, подъем цен на металлы, в частности, на медь, привел к увеличению котировок ценных бумаг горнодобывающих компаний. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов вырос на 0,2%. Подындекс сырьевых компаний увеличился на 1,7%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,6%; его рост продолжается пятую сессию подряд, чего не наблюдалось с июля. Китайский Shanghai Composite снизился на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%, южнокорейский индекс Kospi - 1,7%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,33%.

В свою очередь цены на нефть слабо растут в среду на новостях о начавшемся сокращении поставок сырья странами ОПЕК, однако остаются под давлением из-за сомнений участников рынка в скором восстановлении баланса спроса и предложения сырья. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 мск поднялась на 0,17%, до $53,73 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на 0,24% - до $50,94 за баррель.

Ирак сократил производство на 160 тыс. в день и намерен придерживаться своих обязательств перед партнерами по ОПЕК. Азиатские покупатели, как пишут СМИ, уже получают от Саудовской Аравии информацию о планируемых небольших сокращениях поставок нефти.

В то же время слишком много новостей свидетельствуют в последние дни о сохраняющемся избытке предложения сырья. Запасы нефти в США, по прогнозам, по итогам прошлой недели вновь продемонстрируют рост. Официальная статистика выйдет в среду, а данные отраслевого American Petroleum Institute во вторник показали рост резервов на 1,5 млн баррелей на предыдущей неделе. Ливия увеличила производство нефти более чем в три раза, до более чем 700 тыс. б/c., за последние шесть месяцев, сообщила The Wall Street Journal. Наращивают экспорт также Иран и Ирак, который в феврале планирует отгрузить из порта Басра рекордные объемы нефти.

Управление по информации в области энергетики министерства энергетики США во вторник повысило прогнозы добычи нефти в стране на 2017 год до 9 млн баррелей в сутки (б/с) с ожидавшихся ранее 8,78 млн б/с. Brent, по прогнозам экспертов Минэнерго, будет стоить в среднем $53,5 за баррель в текущем году и $56,18 - в следующем.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник заметно выросла по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 20,879 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 0,942 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 января снизился всего на 0,04% и составил 104,79 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 488,43 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Мостотрест-07" (MOEX: MSTT) (+0,89%), "РЖД БО-03" (+0,49%) и "Башнефть-06" (+0,2%), а в лидерах снижения - "Акрон БО-02" (-1,39%), "НЛМК БО-13" (-0,91%) и "РЖД-23" (-0,59%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Полипласт" 10 января завершило размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-03 номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 65% выпуска на сумму 650 млн рублей. Размещение бондов началось 11 ноября. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 16% годовых, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов. Объявлена 1,5-годовая оферта. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

Внешэкономбанк 12 января начнет размещение 5-летних облигаций серии ПБО-001Р-05 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,76% годовых, к ней приравнена ставка 2-10-го купонов. Купоны - полугодовые. Бонды размещаются в рамках программы. ВЭБ в последний раз выходил на рынок облигаций в июле 2016 года. Тогда он разместил 3-летние облигации серии ПБО-001Р-04 номинальным объемом 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,15% годовых, ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. "Мосбиржа" в мае 2015 года зарегистрировала программу биржевых облигаций ВЭБа общим объемом до 300 млрд рублей. Максимальный срок погашения любого выпуска в рамках программы - до 30 лет. Срок действия программы - 10 лет.

ВТБ (MOEX: VTBR) в рамках оферты приобрел 982,980 тыс. биржевых облигаций серии БО-43 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 20 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 4,91% бондов на сумму 982,980 млн рублей. Банк разместил 10-летние облигации БО-43 объемом 20 млрд рублей в октябре 2013 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Текущая ставка до оферты с исполнением 11 июля 2017 года установлена в размере 9,85% годовых.

Россельхозбанк (РСХБ) в рамках оферты приобрел облигации 12-14-й серий по цене 100% от номинала на общую сумму 13,6 млрд рублей. Банк приобрел 3 млн 794,554 тыс. бондов 12-й серии (76% выпуска), 3 млн 439,502 тыс. бумаг 13-й серии (69% выпуска) и 6 млн 335,339 тыс. облигаций 14-й серии (63% выпуска). Облигации 12-14-й серий были размещены в июле 2011 года на общую сумму 20 млрд рублей. Срок обращения займов составляет 10 лет. Бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка текущего купона до оферты с исполнением 10 января 2018 года составляет 9,9% годовых.

Русфинанс банк в рамках оферты приобрел 1 млн 344,841 тыс. биржевых облигаций серии БО-09 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 4 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 33,6% бондов выпуска. Облигации серии БО-09 объемом 4 млрд рублей были размещены в июне 2015 года. Ставка 1-3-го купонов установлена в размере 12% годовых, 4-го купона - 10,1% годовых.