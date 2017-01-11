На рынке рублевых корпоративных бондов в среду не сложится ярко выраженной динамики
Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам волатильных торгов во вторник, рост акций банков компенсировал негативный эффект от падения цен на нефть. Индекс Nasdaq Composite вырос и завершил на рекордной отметке четвертую сессию подряд, чего не наблюдалось с 1999 года. Dow Jones Industrial Average снизился, а Standard & Poor's не изменился по сравнению с уровнем понедельника. Кроме того, участники рынка ожидали пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится в среду и станет для него первой с июля. Инвесторы ожидают, что он может подробнее рассказать о мерах, которые он планирует реализовать после вступления в должность 20 января.
Кроме того, участники рынка отреагировали на статданные из США. Индекс оптимизма в малом бизнесе США вырос в декабре рекордными темпами с 1980 года - до максимальных с конца 2004 года 105,8 пункта, свидетельствуют данные Национальной федерации независимого бизнеса (National Federation of Independent Business, NFIB).
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в среду на сильных статданных из США и Австралии. Кроме того, подъем цен на металлы, в частности, на медь, привел к увеличению котировок ценных бумаг горнодобывающих компаний. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов вырос на 0,2%. Подындекс сырьевых компаний увеличился на 1,7%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,6%; его рост продолжается пятую сессию подряд, чего не наблюдалось с июля. Китайский Shanghai Composite снизился на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%, южнокорейский индекс Kospi - 1,7%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,33%.
В свою очередь цены на нефть слабо растут в среду на новостях о начавшемся сокращении поставок сырья странами ОПЕК, однако остаются под давлением из-за сомнений участников рынка в скором восстановлении баланса спроса и предложения сырья. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 мск поднялась на 0,17%, до $53,73 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на 0,24% - до $50,94 за баррель.
Ирак сократил производство на 160 тыс. в день и намерен придерживаться своих обязательств перед партнерами по ОПЕК. Азиатские покупатели, как пишут СМИ, уже получают от Саудовской Аравии информацию о планируемых небольших сокращениях поставок нефти.
В то же время слишком много новостей свидетельствуют в последние дни о сохраняющемся избытке предложения сырья. Запасы нефти в США, по прогнозам, по итогам прошлой недели вновь продемонстрируют рост. Официальная статистика выйдет в среду, а данные отраслевого American Petroleum Institute во вторник показали рост резервов на 1,5 млн баррелей на предыдущей неделе. Ливия увеличила производство нефти более чем в три раза, до более чем 700 тыс. б/c., за последние шесть месяцев, сообщила The Wall Street Journal. Наращивают экспорт также Иран и Ирак, который в феврале планирует отгрузить из порта Басра рекордные объемы нефти.
Управление по информации в области энергетики министерства энергетики США во вторник повысило прогнозы добычи нефти в стране на 2017 год до 9 млн баррелей в сутки (б/с) с ожидавшихся ранее 8,78 млн б/с. Brent, по прогнозам экспертов Минэнерго, будет стоить в среднем $53,5 за баррель в текущем году и $56,18 - в следующем.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник заметно выросла по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 20,879 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 0,942 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 января снизился всего на 0,04% и составил 104,79 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 488,43 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Мостотрест-07" (MOEX: MSTT) (+0,89%), "РЖД БО-03" (+0,49%) и "Башнефть-06" (+0,2%), а в лидерах снижения - "Акрон БО-02" (-1,39%), "НЛМК БО-13" (-0,91%) и "РЖД-23" (-0,59%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Полипласт" 10 января завершило размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-03 номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 65% выпуска на сумму 650 млн рублей. Размещение бондов началось 11 ноября. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 16% годовых, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов. Объявлена 1,5-годовая оферта. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.
Внешэкономбанк 12 января начнет размещение 5-летних облигаций серии ПБО-001Р-05 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,76% годовых, к ней приравнена ставка 2-10-го купонов. Купоны - полугодовые. Бонды размещаются в рамках программы. ВЭБ в последний раз выходил на рынок облигаций в июле 2016 года. Тогда он разместил 3-летние облигации серии ПБО-001Р-04 номинальным объемом 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,15% годовых, ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. "Мосбиржа" в мае 2015 года зарегистрировала программу биржевых облигаций ВЭБа общим объемом до 300 млрд рублей. Максимальный срок погашения любого выпуска в рамках программы - до 30 лет. Срок действия программы - 10 лет.
ВТБ (MOEX: VTBR) в рамках оферты приобрел 982,980 тыс. биржевых облигаций серии БО-43 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 20 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 4,91% бондов на сумму 982,980 млн рублей. Банк разместил 10-летние облигации БО-43 объемом 20 млрд рублей в октябре 2013 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Текущая ставка до оферты с исполнением 11 июля 2017 года установлена в размере 9,85% годовых.
Россельхозбанк (РСХБ) в рамках оферты приобрел облигации 12-14-й серий по цене 100% от номинала на общую сумму 13,6 млрд рублей. Банк приобрел 3 млн 794,554 тыс. бондов 12-й серии (76% выпуска), 3 млн 439,502 тыс. бумаг 13-й серии (69% выпуска) и 6 млн 335,339 тыс. облигаций 14-й серии (63% выпуска). Облигации 12-14-й серий были размещены в июле 2011 года на общую сумму 20 млрд рублей. Срок обращения займов составляет 10 лет. Бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка текущего купона до оферты с исполнением 10 января 2018 года составляет 9,9% годовых.
Русфинанс банк в рамках оферты приобрел 1 млн 344,841 тыс. биржевых облигаций серии БО-09 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 4 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 33,6% бондов выпуска. Облигации серии БО-09 объемом 4 млрд рублей были размещены в июне 2015 года. Ставка 1-3-го купонов установлена в размере 12% годовых, 4-го купона - 10,1% годовых.