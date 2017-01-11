Есть предпосылки для возврата индекса ММВБ в район 2220-2225 пунктов в течение сегодняшней торговой сессии - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций после серии снижений во вторник заметно вырос по основным индексам, несмотря на отсутствие ценового роста нефти и сдержанной динамики на глобальных рынках. Это может являться отражением как сохраняющегося интереса нерезидентов к российским фондовым активам, так и возврата внутренних инвесторов после новогодних каникул. Мы полагаем, что текущая динамика на глобальных рынках несет определенные риски в середине недели: коррекция цен на нефть ниже 54 долл./барр. и некоторое ослабление аппетита к риску создают предпосылки для возвратного движения индекса ММВБ в район 2220-2225 пунктов в течение сегодняшней торговой сессии. Вместе с тем, мы все же сохраняем позитивные ожидания на текущую неделю - мы не ждем негативных сюрпризов от сегодняшнего выступления Д.Трампа и видим ограниченный потенциал для дальнейшего падения нефтяных котировок, а также подчеркиваем активность покупателей, как из числа инвесторов-нерезидентов, так и внутренних игроков", - отмечает эксперт Промсвязьбанка Илья Фролов.