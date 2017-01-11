Продажи нефти начинают настораживать - eToro

Во вторник нефть Brent продолжила дешеветь, хотя и более умеренными темпами, указывает региональный директор eToro в России Павел Салас. Котировки опустились к новым минимумам середины декабря и успели проверить на прочность уровень 54 долл./барр. С 3 января, когда актив достиг максимумов середины 2015 года выше 58, цена снизилась уже более чем на 4 доллара. Пока текущая коррекция не вызывает паники, но напор продавцов уже вызывает некоторые опасения.

Несмотря на то, что ряд стран, включая Россию, подтвердили начало реализации договоренностей по сокращению добычи, нефть не может возобновить рост. Виной тому настораживающее поведение ряда других производителей. Так, в декабре экспорт с юга Ирака достиг рекордных значений и продолжает расти в наступившем году. И это заставляет усомниться в готовности страны сократить свою добычу на 210 тыс. барр./сутки.

Не дает рынкам покоя и Ливия, которая за последние полгода нарастила объемы производства более чем в три раза. Причем на этой неделе добыча в стране превысила 700 тыс. барр./сутки, что стало максимальным за три года значением. Если в этом году Ливия, увеличит производство до 900 тыс., эффект от соглашения ОПЕК+, даже в случае соблюдения всех оговоренных квот, ослабнет. И чтобы уложиться в установленные ограничения, Саудовской Аравии, вероятно, придется взять удар на себя. Напомним, что ранее саудиты намекали на готовность дополнительно сократить добычу.

"С учетом вышеобозначенных факторов, можно сказать, что пока нефть удерживается на плаву по-прежнему благодаря ожиданиям, - резюмирует П. Салас. - И наблюдаемая в последние дни ликвидация длинных позиций по Brent сигнализирует о нарастающих сомнениях игроков в успехе производителей. Также негатив подогревается опасениями возобновления роста запасов углеводородов в США. Если сегодняшний отчет Минэнерго отразит увеличение объемов в районе 2 млн барр., это станет контрольным ударом по Brent, которая может отправиться в район 52,90 долл./барр.".