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11 января 2017 года 09:35
Продажи нефти начинают настораживать - eToro
Во вторник нефть Brent продолжила дешеветь, хотя и более умеренными темпами, указывает региональный директор eToro в России Павел Салас. Котировки опустились к новым минимумам середины декабря и успели проверить на прочность уровень 54 долл./барр. С 3 января, когда актив достиг максимумов середины 2015 года выше 58, цена снизилась уже более чем на 4 доллара. Пока текущая коррекция не вызывает паники, но напор продавцов уже вызывает некоторые опасения. Несмотря на то, что ряд стран, включая Россию, подтвердили начало реализации договоренностей по сокращению добычи, нефть не может возобновить рост. Виной тому настораживающее поведение ряда других производителей. Так, в декабре экспорт с юга Ирака достиг рекордных значений и продолжает расти в наступившем году. И это заставляет усомниться в готовности страны сократить свою добычу на 210 тыс. барр./сутки. Не дает рынкам покоя и Ливия, которая за последние полгода нарастила объемы производства более чем в три раза. Причем на этой неделе добыча в стране превысила 700 тыс. барр./сутки, что стало максимальным за три года значением. Если в этом году Ливия, увеличит производство до 900 тыс., эффект от соглашения ОПЕК+, даже в случае соблюдения всех оговоренных квот, ослабнет. И чтобы уложиться в установленные ограничения, Саудовской Аравии, вероятно, придется взять удар на себя. Напомним, что ранее саудиты намекали на готовность дополнительно сократить добычу. "С учетом вышеобозначенных факторов, можно сказать, что пока нефть удерживается на плаву по-прежнему благодаря ожиданиям, - резюмирует П. Салас. - И наблюдаемая в последние дни ликвидация длинных позиций по Brent сигнализирует о нарастающих сомнениях игроков в успехе производителей. Также негатив подогревается опасениями возобновления роста запасов углеводородов в США. Если сегодняшний отчет Минэнерго отразит увеличение объемов в районе 2 млн барр., это станет контрольным ударом по Brent, которая может отправиться в район 52,90 долл./барр.".
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11 января 2017 года 14:18
"Начавшийся год не обещает быть позитивным для цен на золото, - предупреждает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Общий многолетний тренд на снижение его цен продолжится, хотя потенциал снижения ограничен. Можно предположить, что назревшая и происходящая коррекция вверх после падения во второй... читать дальше
.11 января 2017 года 13:49
"Неопределенность, усилившаяся на мировых площадках, лишь частично транслируется на локальный валютный рынок. Большинство активов стоит на распутье. От того какую политику предпримет новый президент США, будет зависеть дальнейшее поведение рынков: продолжится ли миграция капитала из долговых... читать дальше
.11 января 2017 года 13:43
Глобальные макроданные станут ориентиром для российских евробондов, считают аналитики финансовой группы (ФГ) "БКС". "В среду Министерство труда США опубликует недельные данные по запасам энергоресурсов. Однако мы считаем, что внимание инвесторов будет приковано к обращению избранного президента... читать дальше
.11 января 2017 года 13:40
aiffeisenbank понизил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с "покупать" до "держать" в связи со значительным росток котировок этих бумаг за последнее время, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка. Рекомендация "держать" для акций "Газпром... читать дальше
.11 января 2017 года 13:15
"Итак, пара евро-доллар продолжает держаться выше 1,05, а утром во вторник поднималась выше 1,06. Такая устойчивость евро на локальных максимумах на неделе, когда Казначейство США проводит серию размещений нот/бондов, говорит о том, что движение вверх имеет устойчивую природу, это уже тренд. Так... читать дальше
.11 января 2017 года 13:09
(добавлены 3-4-й абзацы) Citi повысил рекомендацию для акций Evraz с "продавать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Citi, осталась без изменения и составляет 2,08 фунта стерлингов за штуку. По мнению аналитиков Citi,... читать дальше
.11 января 2017 года 12:44
"За последнюю неполную неделю нефть упала более, чем на 7%, тем не менее, российская валюта практически проигнорировала это. Падение нефтяных котировок в значительной степени происходит в рамках коррекции после бурного роста. Дальше будет более детально отслеживаться баланс спроса и предложения на... читать дальше
.11 января 2017 года 12:29
"На фоне падения цен на нефть рубль преодолел психологически важную отметку в 60 руб. к доллару, начав торги в среду с ожидаемого умеренного снижения от уровней 60,18 за американскую валюту, - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - Тем не менее, нельзя не отметить... читать дальше
.11 января 2017 года 12:12
отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Усилению распродаж способствовал целый ряд новостей, хотя и не самых сильных для рынка самостоятельно, однако общий эффект выразился в более чем 2.5% снижение по итогам минувших торгов. Так рост добычи Ливии достиг максимумов за последние 3 года,... читать дальше
.11 января 2017 года 11:57
Citi повысил рекомендацию для акций Evraz с "продавать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Citi, осталась без изменения и составляет 2,08 фунта стерлингов за штуку. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.11 января 2017 года 11:42
"К настоящему моменту нефть Brent подешевела еще на 1% - до 53,7 доллара за баррель, что по нашему мнению, пока не позволит доходностям ОФЗ уйти ниже 8%. Дальнейшее движение котировок рублевых гособлигаций на этой неделе, скорее всего, будет зависеть от итогов сегодняшней пресс-конференции Д.... читать дальше
.11 января 2017 года 11:40
Москва. 11 января. Рынок акций РФ после негативного старта торгов из-за упавшей нефти быстро отыграл почти все потери и залег в боковик в коридоре 2230-2240 пунктов по индексу ММВБ; выросли на 6% акции "Мечела" при отсутствии корпоративных новостей. читать дальше
.11 января 2017 года 11:35
Курс доллара против евро сохраняется вблизи отметки в 1,05 в отсутствии значимых драйверов для рынка, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. Сегодня событием дня может стать выступление Дональда Трампа, которое начнется в 19:00 мск и может принести больше ясности относительно первых шагов... читать дальше
.11 января 2017 года 11:20
Пресс-конференция Д. Трампа может вывести пару евро/доллар из диапазона 1,0530-1,0630 - Промсвязьбанк
"Ключевым событием недели на финансовых рынках, вероятно, станет сегодняшняя пресс-конференция Дональда Трампа, и в преддверии этого события большой активности на глобальных долговых рынках не наблюдается. Доходности десятилетних treasuries держались в ходе вчерашних торгов в диапазоне 2,36-2,39%.... читать дальше
.11 января 2017 года 10:37
"Сегмент ОФЗ остается во власти покупателей: вчера рынок закрылся снижением кривой в среднем на 5-7 бп по доходности. В течение дня максимально укрепились среднесрочные бумаги (в частности, 5-летний выпуск 26217), пробившие уровень 8% по доходности до отметки 7,98%. Сегодня рынок открылся вблизи... читать дальше
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