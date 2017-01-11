Утренние прогнозы: динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения цен на нефть

По итогам торгов вторника индекс ММВБ составил 2237,49 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1175,01 пункта (+1,3%). На утро среды на внешних площадках сформировалась нейтральная ситуация. Эксперты полагают, что индекс ММВБ начет торги недалеко от уровней вчерашего закрытия. Однако коррекция цен на нефть ниже 54 долл./барр. и некоторое ослабление аппетита к риску создают предпосылки для возврата индекса ММВБ в район 2220-2225 пунктов.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2230-2235 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в дальнейшем он будет совершать колебания вблизи текущих уровней, а драйвером его движений выступят новости с нефтяного рынка и, в том числе, ожидающиеся данные отраслевой статистики по запасам и производству нефти в США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих российских событий сегодняшнего дня стоит выделить намеченное совещание Президента РФ Владимира Путина с членами правительства, на котором будут обсуждаться приоритетные задачи на текущий год в социально-экономической сфере".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Отечественные индексы продемонстрировали серьезный рост накануне, несмотря на обсуждающиеся в США новые всеобъемлющие санкции в отношении России. По индексу РТС вчера сформировался сигнал на покупку, пока он торгуется выше отметки 1165п, рекомендуем открывать длинные позиции. Индекс ММВБ консолидируется в зоне 2260- 2210, очевидных сигналов пока нет. Открытие торгов мы ожидаем с небольшим снижением, дальнейшая динамика будет завесить от данных по запасам нефти и тенденциям западных индексов. Среди бумаг мы бы отметили акции ГМК Норникель, ММК, НЛКМ".

КИТ Финанс Брокер (Анна Устинова): "На утро среды на внешних площадках сформировалась нейтральная диспозиция. Открытие российского рынка акций пройдет вблизи закрытия вчерашнего дня. Индекс ММВБ имеет высокий шанс на продолжение роста".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Среда в России начнется предположительно снижением котировок, чему будет способствовать новый виток падения цен на нефть. Позитивный сценарий предполагает возобновление роста от 2200 пунктов по индексу ММВБ, либо раньше. В нейтральном варианте рынок в перспективе нескольких недель сформирует новый боковик с ориентировочными границами 2100-2150 - 2250-2300 пунктов по индексу ММВБ. На ход торгов сегодня могут оказать влияние ожидания относительно пресс-конференции Дональда Трампа. Итоговые рекомендации: инвесторам – “покупки от 1800-1850, 1600-1650 пунктов по индексу ММВБ”; спекулянтам – “продажи от 2250, 2300; покупки от 2200, 2150-2170 пунктов по индексу ММВБ".

Промсвязьбанк (Илья Фролов.): "Российский рынок акций после серии снижений во вторник заметно вырос по основным индексам, несмотря на отсутствие ценового роста нефти и сдержанной динамики на глобальных рынках. Это может являться отражением как сохраняющегося интереса нерезидентов к российским фондовым активам, так и возврата внутренних инвесторов после новогодних каникул. Мы полагаем, что текущая динамика на глобальных рынках несет определенные риски в середине недели: коррекция цен на нефть ниже 54 долл./барр. и некоторое ослабление аппетита к риску создают предпосылки для возвратного движения индекса ММВБ в район 2220-2225 пунктов в течение сегодняшней торговой сессии".