Nasdaq Composite завершил на рекордной отметке четвертую сессию подряд, чего не наблюдалось с 1999 года

Фондовые индексы США завершили сессию во вторник без единой динамики. Азиатские фондовые индексы растут в среду на статданных и подъеме цен на металлы. Нефть слабо дорожает после двух дней падения, Brent ниже $54.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам волатильных торгов во вторник, рост акций банков компенсировал негативный эффект от падения цен на нефть.

Индекс Nasdaq Composite вырос и завершил на рекордной отметке четвертую сессию подряд, чего не наблюдалось с 1999 года. Dow Jones Industrial Average снизился, а Standard & Poor's не изменился по сравнению с уровнем понедельника.

Кроме того, участники рынка ожидали пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится в среду и станет для него первой с июля. Инвесторы ожидают, что он может подробнее рассказать о мерах, которые он планирует реализовать после вступления в должность 20 января.

"Если Трампу удастся приободрить инвесторов, ралли на фондовом рынке и укрепление доллара могут продолжиться", - отметила старший аналитик London Capital Group Ипек Оскардескайя.

Кроме того, участники рынка отреагировали на статданные из США. Индекс оптимизма в малом бизнесе США вырос в декабре рекордными темпами с 1980 года - до максимальных с конца 2004 года 105,8 пункта, свидетельствуют данные Национальной федерации независимого бизнеса (National Federation of Independent Business, NFIB).

Бумаги американских банков в среднем подорожали во вторник на 0,4%, при этом капитализация Bank of America выросла на 1,7%. Вместе с тем нефть подешевела во вторник более чем на 2%, и цена акций ExxonMobil упала на 1,3%.

Акции фармкомпании Valeant Pharmaceuticals подскочили на 6,8%. Канадская фирма объявила о продаже подразделения Dendreon Pharmaceuticals, разрабатывающего противораковые препараты, китайскому конгломерату Sunpower Group Co. за $820 млн.

Кроме того, компания продает три марки средств по уходу за кожей французской L'Oreal SA за $1,3 млрд.

Цена бумаг автопроизводителя General Motors увеличилась на 3,7%. Прогноз прибыли на 2017 год, представленный компанией, превзошел ожидания рынка.

Капитализация ритейлера Ascena Retail Group Inc. упала на 10% после того, как компания предупредила, что ее убыток за минувший квартал будет больше ожидаемого из-за масштабных скидок в сезон праздников.

Стоимость акций оператора газопроводов Williams Cos. снизилась на 11%. Компания сообщила о допэмиссии акций по цене существенно ниже текущих котировок.

Индекс Dow Jones Industrial Average 10 января уменьшился на 31,85 пункта (0,16%) и составил 19855,53 пункта.

Standard & Poor's 500 не изменился по итогам торгов и завершил сессию на уровне 2268,9 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 20 пунктов (0,36%) и составил 5551,82 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в среду на сильных статданных из США и Австралии, пишет MarketWatch.

Кроме того, подъем цен на металлы, в частности, на медь, привел к увеличению котировок ценных бумаг горнодобывающих компаний. Акции BHP Billiton подорожали на 2,6% в Сиднее, Fortescue Metals - на 4,5%, Rio Tinto - на 3,9%.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов вырос на 0,2%. Подындекс сырьевых компаний увеличился на 1,7%.

Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,6%; его рост продолжается пятую сессию подряд, чего не наблюдалось с июля. Китайский Shanghai Composite снизился на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%, южнокорейский индекс Kospi - 1,7%.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,3%, более широкий Topix - на 0,5%.

Накануне стало известно, что индекс оптимизма в малом бизнесе США вырос в декабре рекордными темпами с 1980 года - до максимальных с конца 2004 года 105,8 пункта, свидетельствуют данные Национальной федерации независимого бизнеса (National Federation of Independent Business, NFIB).

Тем временем число открытых вакансий в Австралии в сентябре-ноябре 2016 года выросло на 2,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, до 182 тыс. Такой рост "явно указывает на более активный набор сотрудников в ближайшие месяцы", отмечает старший экономист CommSec Савант Себастиан.

Цена бумаг Toshiba Corp. поднялась на 4,1% на сообщениях СМИ о том, что ключевые кредиторы компании по-прежнему намерены оказывать ей финансовую поддержку, даже несмотря на ожидаемое списание стоимости активов на миллиарды долларов.

Цены на нефть слабо растут в среду на новостях о начавшемся сокращении поставок сырья странами ОПЕК, однако остаются под давлением из-за сомнений участников рынка в скором восстановлении баланса спроса и предложения сырья.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск поднялась на 0,2%, до $53,75 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на 0,3% - до $50,97 за баррель.

Ирак сократил производство на 160 тыс. в день и намерен придерживаться своих обязательств перед партнерами по ОПЕК. Азиатские покупатели, как пишут СМИ, уже получают от Саудовской Аравии информацию о планируемых небольших сокращениях поставок нефти.

В то же время слишком много новостей свидетельствуют в последние дни о сохраняющемся избытке предложения сырья. Запасы нефти в США, по прогнозам, по итогам прошлой недели вновь продемонстрируют рост. Официальная статистика выйдет в среду, а данные отраслевого American Petroleum Institute во вторник показали рост резервов на 1,5 млн баррелей на предыдущей неделе.

Ливия увеличила производство нефти более чем в три раза, до более чем 700 тыс. б/c., за последние шесть месяцев, сообщила The Wall Street Journal. Наращивают экспорт также Иран и Ирак, который в феврале планирует отгрузить из порта Басра рекордные объемы нефти.

Управление по информации в области энергетики министерства энергетики США во вторник повысило прогнозы добычи нефти в стране на 2017 год до 9 млн баррелей в сутки (б/с) с ожидавшихся ранее 8,78 млн б/с. Brent, по прогнозам экспертов Минэнерго, будет стоить в среднем $53,5 за баррель в текущем году и $56,18 - в следующем.

Рынок углеводородов консолидируется на низких отметках, достигнутых в понедельник, из-за сомнений в отношении соблюдения странами ОПЕК согласованных сокращений добычи, а также в быстрой ребалансировке рынка, считают аналитики Citigroup.