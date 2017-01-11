11 января 2017 года 09:01
Среда в России начнется предположительно снижением котировок акций - Инвестиционная палата
Отечественный фондовый рынок в ходе торгов вторника возобновил повышение (индекс ММВБ +1,19%, 2237 пунктов). Торговая активность обновила максимум текущего года, что в настоящий момент, вероятно, стоит рассматривать в пользу покупателей, полагает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.
Минувший день на американском фондовом рынке завершился без значительных изменений. Индекс S&P 500 остался на отметке 2268 пунктов. Слабее большинства продолжил себя чувствовать нефтегазовый сектор (S&P 500 Energy -0,95%).
Площадки Азии на утро среды умеренно повышаются. Основные покупки наблюдаются в бумагах металлургов, которых поддерживают позитивные ожидания относительно перспектив экономики Китая.
Фьючерс на S&P 500 вновь торгуется около 2260 пунктов, протестировав вчера район 2270-2275. Ближайшей поддержкой, по нашему мнению, выступает 2240-2250. Следующая отметка, где рекомендуем спекулятивные покупки, расположена около 2180-2200.
Фьючерс на нефть сорта Brent упал к $53,7-54 на фоне сохраняющихся опасений относительно роста добычи сырья. Около $52-53 ждем попытки возобновить повышение. Устойчивое закрепление ниже $52, вероятно, увеличит шансы на движение к $49-50, $45-46. При этом потенциальное снижение рекомендуем использовать для покупок в расчете на будущий рост к $60-70.
Фьючерс на золото продолжает колебания около $1185-1190. Мы сохраняем ожидания роста к $1200, далее возможно к $1240. Локальные коррекции рекомендуем выкупать от $1140, $1120.
"Среда в России начнется предположительно снижением котировок, чему будет способствовать новый виток падения цен на нефть, - отмечает эксперт. - Позитивный сценарий предполагает возобновление роста от 2200 пунктов по индексу ММВБ, либо раньше. В нейтральном варианте рынок в перспективе нескольких недель сформирует новый боковик с ориентировочными границами 2100-2150 - 2250-2300 пунктов по индексу ММВБ. На ход торгов сегодня могут оказать влияние ожидания относительно пресс-конференции Дональда Трампа. По фьючерсу на индекс РТС (RTS-3.17, RIH7) поддержки расположены около 114 000-115 000, 110 000-111 000. Основным сопротивлением остается 119 000-120 000. По фьючерсу на доллар-рубль (Si-3.17, SiH7) шансы на формирование дна возрастут, в случае возвращения выше 61 500-62 000. Итоговые рекомендации: инвесторам – “покупки от 1800-1850, 1600-1650 пунктов по индексу ММВБ”; спекулянтам – “продажи от 2250, 2300; покупки от 2200, 2150-2170 пунктов по индексу ММВБ”.
Опубликовано: /ООО "Инвестиционная палата"/
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11 января 2017 года 14:18
"Начавшийся год не обещает быть позитивным для цен на золото, - предупреждает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Общий многолетний тренд на снижение его цен продолжится, хотя потенциал снижения ограничен. Можно предположить, что назревшая и происходящая коррекция вверх после падения во второй... читать дальше
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11 января 2017 года 13:49
"Неопределенность, усилившаяся на мировых площадках, лишь частично транслируется на локальный валютный рынок. Большинство активов стоит на распутье. От того какую политику предпримет новый президент США, будет зависеть дальнейшее поведение рынков: продолжится ли миграция капитала из долговых... читать дальше
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11 января 2017 года 13:43
Глобальные макроданные станут ориентиром для российских евробондов, считают аналитики финансовой группы (ФГ) "БКС".
"В среду Министерство труда США опубликует недельные данные по запасам энергоресурсов. Однако мы считаем, что внимание инвесторов будет приковано к обращению избранного президента... читать дальше
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11 января 2017 года 13:40
aiffeisenbank понизил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с "покупать" до "держать" в связи со значительным росток котировок этих бумаг за последнее время, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка.
Рекомендация "держать" для акций "Газпром... читать дальше
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11 января 2017 года 13:15
"Итак, пара евро-доллар продолжает держаться выше 1,05, а утром во вторник поднималась выше 1,06. Такая устойчивость евро на локальных максимумах на неделе, когда Казначейство США проводит серию размещений нот/бондов, говорит о том, что движение вверх имеет устойчивую природу, это уже тренд. Так... читать дальше
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11 января 2017 года 13:09
(добавлены 3-4-й абзацы)
Citi повысил рекомендацию для акций Evraz с "продавать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.
Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Citi, осталась без изменения и составляет 2,08 фунта стерлингов за штуку.
По мнению аналитиков Citi,... читать дальше
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11 января 2017 года 12:44
"За последнюю неполную неделю нефть упала более, чем на 7%, тем не менее, российская валюта практически проигнорировала это. Падение нефтяных котировок в значительной степени происходит в рамках коррекции после бурного роста. Дальше будет более детально отслеживаться баланс спроса и предложения на... читать дальше
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11 января 2017 года 12:29
"На фоне падения цен на нефть рубль преодолел психологически важную отметку в 60 руб. к доллару, начав торги в среду с ожидаемого умеренного снижения от уровней 60,18 за американскую валюту, - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - Тем не менее, нельзя не отметить... читать дальше
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11 января 2017 года 12:12
отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Усилению распродаж способствовал целый ряд новостей, хотя и не самых сильных для рынка самостоятельно, однако общий эффект выразился в более чем 2.5% снижение по итогам минувших торгов. Так рост добычи Ливии достиг максимумов за последние 3 года,... читать дальше
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11 января 2017 года 11:57
Citi повысил рекомендацию для акций Evraz с "продавать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.
Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Citi, осталась без изменения и составляет 2,08 фунта стерлингов за штуку.
По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
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11 января 2017 года 11:42
"К настоящему моменту нефть Brent подешевела еще на 1% - до 53,7 доллара за баррель, что по нашему мнению, пока не позволит доходностям ОФЗ уйти ниже 8%. Дальнейшее движение котировок рублевых гособлигаций на этой неделе, скорее всего, будет зависеть от итогов сегодняшней пресс-конференции Д.... читать дальше
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11 января 2017 года 11:40
Москва. 11 января. Рынок акций РФ после негативного старта торгов из-за упавшей нефти быстро отыграл почти все потери и залег в боковик в коридоре 2230-2240 пунктов по индексу ММВБ; выросли на 6% акции "Мечела" при отсутствии корпоративных новостей. читать дальше
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11 января 2017 года 11:35
Курс доллара против евро сохраняется вблизи отметки в 1,05 в отсутствии значимых драйверов для рынка, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. Сегодня событием дня может стать выступление Дональда Трампа, которое начнется в 19:00 мск и может принести больше ясности относительно первых шагов... читать дальше
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11 января 2017 года 11:20
"Ключевым событием недели на финансовых рынках, вероятно, станет сегодняшняя пресс-конференция Дональда Трампа, и в преддверии этого события большой активности на глобальных долговых рынках не наблюдается. Доходности десятилетних treasuries держались в ходе вчерашних торгов в диапазоне 2,36-2,39%.... читать дальше
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11 января 2017 года 10:37
"Сегмент ОФЗ остается во власти покупателей: вчера рынок закрылся снижением кривой в среднем на 5-7 бп по доходности. В течение дня максимально укрепились среднесрочные бумаги (в частности, 5-летний выпуск 26217), пробившие уровень 8% по доходности до отметки 7,98%. Сегодня рынок открылся вблизи... читать дальше
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