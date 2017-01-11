Среда в России начнется предположительно снижением котировок акций - Инвестиционная палата

Отечественный фондовый рынок в ходе торгов вторника возобновил повышение (индекс ММВБ +1,19%, 2237 пунктов). Торговая активность обновила максимум текущего года, что в настоящий момент, вероятно, стоит рассматривать в пользу покупателей, полагает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский. Минувший день на американском фондовом рынке завершился без значительных изменений. Индекс S&P 500 остался на отметке 2268 пунктов. Слабее большинства продолжил себя чувствовать нефтегазовый сектор (S&P 500 Energy -0,95%). Площадки Азии на утро среды умеренно повышаются. Основные покупки наблюдаются в бумагах металлургов, которых поддерживают позитивные ожидания относительно перспектив экономики Китая.

Фьючерс на S&P 500 вновь торгуется около 2260 пунктов, протестировав вчера район 2270-2275. Ближайшей поддержкой, по нашему мнению, выступает 2240-2250. Следующая отметка, где рекомендуем спекулятивные покупки, расположена около 2180-2200. Фьючерс на нефть сорта Brent упал к $53,7-54 на фоне сохраняющихся опасений относительно роста добычи сырья. Около $52-53 ждем попытки возобновить повышение. Устойчивое закрепление ниже $52, вероятно, увеличит шансы на движение к $49-50, $45-46. При этом потенциальное снижение рекомендуем использовать для покупок в расчете на будущий рост к $60-70. Фьючерс на золото продолжает колебания около $1185-1190. Мы сохраняем ожидания роста к $1200, далее возможно к $1240. Локальные коррекции рекомендуем выкупать от $1140, $1120. "Среда в России начнется предположительно снижением котировок, чему будет способствовать новый виток падения цен на нефть, - отмечает эксперт. - Позитивный сценарий предполагает возобновление роста от 2200 пунктов по индексу ММВБ, либо раньше. В нейтральном варианте рынок в перспективе нескольких недель сформирует новый боковик с ориентировочными границами 2100-2150 - 2250-2300 пунктов по индексу ММВБ. На ход торгов сегодня могут оказать влияние ожидания относительно пресс-конференции Дональда Трампа. По фьючерсу на индекс РТС (RTS-3.17, RIH7) поддержки расположены около 114 000-115 000, 110 000-111 000. Основным сопротивлением остается 119 000-120 000. По фьючерсу на доллар-рубль (Si-3.17, SiH7) шансы на формирование дна возрастут, в случае возвращения выше 61 500-62 000. Итоговые рекомендации: инвесторам – “покупки от 1800-1850, 1600-1650 пунктов по индексу ММВБ”; спекулянтам – “продажи от 2250, 2300; покупки от 2200, 2150-2170 пунктов по индексу ММВБ”.