Изменения курса рубля к доллару и евро во вторник вечером незначительные, несмотря на падение нефти

Москва. 10 января. Изменения доллара США и евро на торгах "Московской биржи" (MOEX: MOEX) вечером во вторник незначительные; рубль относительно стабилен к бивалютной корзине, несмотря на возобновившееся вечером падение нефтяных цен.

Курс доллара США составил 60,07 руб./$1 в 19:00 МСК, что всего на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,635 руб./EUR1, поднявшись на 14,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 5,4 копейки, до 61,674 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро в первой половине дня 10 января были связаны с локальной стабилизацией ситуации на мировых нефтяных площадках после обвала в понедельник. Однако ближе к вечеру цены на нефть возобновили падение, но российский рубль практически не отреагировал на это новое движение и продолжил колебаться в рамках бокового диапазона.

Цены на нефть эталонной марки Brent опустились вечером во вторник ниже отметки в $54 за баррель впервые с 16 декабря 2016 года на опасениях, что излишек предложения на рынке сохранится в ближайшем будущем. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК опустилась на 98 центов, до $53,96 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи уменьшилась к 18:56 МСК на $0,65 (1,25%) - до $51,31 за баррель. Накануне Brent и WTI подешевели на 3,8%.

Соглашение о коллективном снижении добычи странами ОПЕК и их партнерами начало действовать с января, но многие инвесторы по-прежнему сомневаются в том, что оно будет выполнено всеми участниками в полной мере. В частности, Ирак увеличил экспорт топлива через южный порт Басра в январе до рекордных за 4 года 3,5 млн баррелей в сутки, по данным исследовательской компании ClipperData. Тем не менее, представители Багдада утверждают, что снизили добычу на 160 тыс. б/с из необходимых 210 тыс. б/с и намерены полностью выполнить условия соглашения. Официальные данные ОПЕК о добыче отдельных стран-членов будут обнародованы только в феврале.

Кроме того, участники рынка ожидают публикации данных о запасах топлива в США, которые выйдут в среду. По оценкам экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, запасы нефти на неделе, завершившейся 6 января, выросли на 1,75 млн баррелей.

"На фоне невысокой ликвидности некоторые спекулянты пытаются отыграть падение нефти. Но агрессивных покупок валюты пока нет, поскольку нефтяные цены в свою очередь пытаются нащупать локальное дно. Если же нефть пойдет к уровням $50-52 за баррель, то не исключено, что активность покупателей валюты заметно возрастет и доллар продемонстрирует более заметный рост, в частности, к уровням 61-62 руб./$1. Но пока нефть держится в диапазоне $54-55 за баррель, доллар будет колебаться у отметки 60 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший трейдер банка "Глобэкс" Виталий Марков. "Для среднесрочных прогнозов, помимо нефти, важную роль будут играть внешнеполитические факторы, в частности, как будут развиваться отношения между Россией и США при новом президенте Дональде Трампе", - считает В.Марков.

"Сильное падение нефти, наблюдавшееся накануне, не оставляет рублю шансов на рост, - уверен заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин. - Поэтому стоит ожидать в ближайшее время закрепления нацвалюты в диапазоне 61-63 руб./$1, при этом курс в районе 63 руб./$1 в целом является достаточно комфортным для бюджета и экономики России. И в таком ослаблении нет ничего катастрофичного, после рекордного укрепления все равно необходима была некоторая коррекция, поэтому нынешнее ожидаемое ослабление создаст базу для дальнейшего роста. Пока инвесторы не очень верят в возможности и намерения нефтедобывающих стран по сокращению добычи. Если на следующей неделе мы увидим первые шаги, то в сочетании с налоговым периодом в России это даст сильнейший стимул для укрепления рубля. В такой ситуации рост может продолжаться достаточно долго. Первой целью является отметка в 58 руб./$1, а если она будет преодолена, то ориентироваться стоит на 55 руб./$1. Но это крайне оптимистичный сценарий для рубля, и значительно больше шансов для стабилизации в районе 59-61 руб./$1".

По мнению экспертов банка "Зенит" (MOEX: ZENT), цены на нефть в понедельник заметно снизились, что и стало основным поводом для ослабления российской валюты. Цены на нефть отошли от локальных максимумов на опасениях продолжающегося роста добычи на сланцевых месторождениях в США. На прошлой неделе число действующих буровых установок в Штатах поднялось еще на 4 единицы - до 529 штук. С конца сентября их прирост уже превысил 100 единиц. Главным риском для нефтяного рынка остается рост добычи в США, который может частично компенсировать выпадающее предложение ОПЕК и прочих нефтедобывающих стран. Вместе со сдержанными прогнозами роста потребления нефти это создает проблему для дальнейшего роста цен.

"Курс доллара ниже 60 руб./$1 при текущем диапазоне волатильности выглядит не слишком адекватным ни с точки зрения стоимости остальных валют сырьевых экономик, ни с позиции наполняемости дефицитного российского бюджета. Однако, с учетом стабилизации внешнеполитической обстановки и сохранения колебаний нефти вокруг отметки в $55 за баррель, рубль имеет шансы консолидироваться в диапазоне 60-62 руб./$1, особенно принимая во внимание скорое начало налогового периода января", - считают аналитики банка "Зенит".

"Если взглянуть на динамику нефти в рублях и вспомнить, что в бюджет 2017 года заложена цена нефти в $40 и курс доллара в 67,5 рубля, дающие ориентир в 2700 рублей за баррель, казалось бы, текущие 3200-3300 рублей позволяют рублю продолжать укрепляться чуть ли не до 50 руб./$1. В последний месяц нефть в рублях даже расходится в динамике с Brent, тяготея к снижению. Однако здесь, конечно, не все так просто, и эта разница, по сути, выражает собой "подушку безопасности", заложенную в бюджет. Использовать ситуацию целесообразно для снижения ставок, размещения новых долгов, коих в плане Минфина на первый квартал порядка 400 млрд рублей", - полагает эксперт компании "БКС" Альберт Короев.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на среду на 5,72 копейки, до 59,9533 руб./$1, а курс евро повысил на 43,2 копейки, до 63,5445 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос на 11,77 копейки по отношению к понедельнику и составил 59,9672 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника прибавил 11,41 копейки по отношению к 9 января и составил 59,9816 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $4 млрд 331,301 млн, из которых $1 млрд 506,766 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 824,535 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 50,51 копейки по отношению к понедельнику - до 63,5227 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника прибавил 49,2 копейки по отношению к 9 января и составил 63,5198 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR469,703 млн, из которых EUR239,949 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR229,754 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник снизились после локального роста накануне. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась сразу на 25 базисных пунктов (б.п.), составив 10,21% годовых, ставка на семидневный срок снизилась на 4 б.п., опустившись до 10,40% годовых. Вместе с тем ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) слегка подросли: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц выросла на 1 б.п. - до 10,53% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - также на 1 б.п. (до 10,59% годовых).

Банки разместили во вторник, 10 января, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 526,6 млрд рублей в среднем по ставке 9,95% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся двумя неделями ранее, банки разместили в ЦБ РФ 397 млрд рублей в среднем под 9,94% годовых.