Цены евробондов РФ во вторник изменяются незначительно на фоне стабильных UST, активность торгов низкая

Москва. 10 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов и стабильной ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:20 МСК выросла всего на 1,5 базисных пункта к уровню закрытия понедельника, составив 120,48% от номинала, что соответствует доходности 2,41% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:20 МСК снизилась относительно итогов 9 января на 1,5 базисных пункта, составив 100,97% от номинала. Доходность при этом выросла на 0,5 базисного пункта - до 1,585% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетних казначейских облигаций сузился всего на 1 пункт по отношению к 9 января и составил 82,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли на 14 базисных пунктов по отношению к предыдущему дню и составили 114,31% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 4,91% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 9 базисных пунктов - до 110,48% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 4,897% годовых), с погашением в 2026 году - не изменились в цене, которая составила 103,6% от номинала (доходность - до 4,28% годовых), а с погашением в 2023 году - выросли на 4 пункта, до 106,63% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта, составив 3,745% годовых).

"Сегодня в секторе российских еврооблигаций в целом наблюдается нейтральная динамика на фоне отсутствия важных для рынка новостей и событий. Колебания цен большинства выпусков отечественных евробондов проходят вблизи уровней закрытия предыдущего дня. Такая же нейтральная динамика наблюдается и на рынке базовых активов - US Treasuries. Участники рынка не предпринимают активных действий и ждут свежих новостей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

Мировые цены на нефть слабо меняются в ходе сессии во вторник после обвала в понедельник на опасениях, что излишек предложения на рынке сохранится в ближайшем будущем. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 мск не изменилась по сравнению с закрытием торгов в понедельник и составляет $54,94 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени всего на 0,12% - до $51,90 за баррель. Накануне Brent и WTI подешевели на 3,8%.

Соглашение о коллективном снижении добычи странами ОПЕК и их партнерами начало действовать с января, но многие инвесторы по-прежнему сомневаются в том, что оно будет выполнено всеми участниками в полной мере. В частности, Ирак увеличил экспорт топлива через южный порт Басра в январе до рекордных за 4 года 3,5 млн баррелей в сутки, по данным исследовательской компании ClipperData. Тем не менее, представители Багдада утверждают, что снизили добычу на 160 тыс. б/с из необходимых 210 тыс. б/с, и намерены полностью выполнить условия соглашения. Официальные данные ОПЕК о добыче отдельных стран-членов картеля будут обнародованы только в феврале.

Кроме того, участники рынка ожидают публикации данных о запасах топлива в США, которые выйдут в среду. По оценкам экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, запасы нефти на неделе, завершившейся 6 января, выросли на 1,75 млн баррелей.