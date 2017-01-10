Рост спроса на валютную ликвидность в связи с погашением задолженности перед ЦБ можно ожидать ближе к концу января - ИК "Велес Капитал"

"Напряжение на денежном рынке снизилось: индикативная ставка MosPrime o/n опустилась до 10,21% годовых (-25 б.п.), что стало минимальным значением с первой половины ноября 2016 года, - отмечает старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Одновременно банки проявили достаточно высокий интерес к депозитному аукциону ЦБ, разместив на счетах у регулятора 526,6 млрд руб. из лимита в 600 млрд руб. (двумя неделями ранее банки разместили на депозитах почти в полтора раза меньше средств, хотя лимит составлял 620 млрд руб.). На валютном рынке пара доллар/рубль большую часть рабочего дня консолидировалась в районе 60 руб. вслед за котировками нефти, двигавшимися вокруг отметки 55 долл. за баррель марки Brent".

Прогноз Банка России предполагает существенный приток рублевой ликвидности (почти 900 млрд руб.) в банковскую систему на ближайшую неделю сразу по нескольким каналам. Такая ситуация должна заметно сократить потребности в рублевых средствах, даже несмотря на предстоящий налоговый период.

В среду банкам предстоит вернуть свыше 4 млрд долл. по кредитам Банка России, однако еще в конце декабря и начале января банки привлекли на одномесячных аукционах в общей сложности 6,3 млрд долл. Таким образом, роста спроса на валютную ликвидность в связи с погашением задолженности перед ЦБ можно ожидать лишь ближе к концу января, полагает эксперт.