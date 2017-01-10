Рынок акций РФ вырос во главе с металлургами и энергетиками, просел Магнит на отчете

Москва. 10 января. Рынок акций РФ во вторник превысил 2235 пунктов по индексу ММВБ на фоне подросшей Европы и на ожиданиях потепления отношения России и США; лидерами роста выступили бумаги металлургов и энергетиков; просели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) после слабого отчета.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2237,49 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1175,01 пункта (+1,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,3%.

Доллар просел до 60 рублей (-0,09 рубля).

В лидерах роста выступили акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3%), "Газпрома" (+2,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,3% и +2,6% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,9%).

Подешевели бумаги "Магнита" (-2,6%, до 10534 рублей) после выхода отчета за декабрь, в котором ритейлер увеличил выручку всего на 6,9% в годовом выражении (до 108,966 млрд рублей), а за год - на 12,8% (до 1,07 трлн рублей), что ниже его собственного прогноза на уровне 14-16%.

По сравнению с динамикой ноября (+10,24%) рост выручки "Магнита" в декабре замедлился. В четвертом квартале продажи "Магнита" увеличились на 9%, до 282,465 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В Азии во вторник преобладало снижение индексов (Япония упала на 0,7% из-за укрепления иены), однако плюсует Европа (S&P 350, DAX, FTSE прибавляют 0,1-0,6%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

На нефтяном рынке нефть вечером во вторник возобновила снижение, несмотря на заверения стран ОПЕК в готовности выполнить соглашение о коллективном снижении уровня добычи.

ОПЕК и присоединившиеся к ней страны уже реализуют ноябрьские договоренности на практике, они объявили о сокращениях на 60-70% от заявленного ими объема снижения добычи, сказал журналистам министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук. Он высказал уверенность, что уровень соблюдения согласованных для стан квот будет "высоким".

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $54,32 за баррель (-1,1%), февральская цена WTI - $51,46 за баррель (-1%).

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, нефть просела, а российские индексы пошли в рост, хотя в США подъем индексов забуксовал.

Индекс доллара США, показывающий отношение к корзине из шести основных валют, волатилен в преддверии первой пресс-конференции нового президента США Дональда Трампа. Инвесторам интересны заявления новоизбранного президента США о планируемой к проведению политике в отношении России и Китая, а также риторика в целом.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Егора Дахтлера, рынок акций вырос, несмотря на слабо негативный внешний фон - американские площадки открылись незначительным снижением в преддверии пресс-конференции Д.Трампа. Данные по оптовым запасам в США оказались нейтральными, незначительно превысив прогнозы, а нефтяные котировки не демонстрировали ярко выраженной динамики.

Помимо ожидаемых заявлений Д.Трампа, интерес в среду будут представлять оценки API и Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, российский рынок акций не оставляет надежд на улучшение отношений между США и РФ. В среду состоится пресс-конференция Д.Трампа, которая может прояснить недавние недоразумения по поводу влияния на американские выборы. Кроме того, ряд корпоративных новостей также оказывает существенное влияние на рынок. Бумаги "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+9,2%) выросли в надежде на высокие дивиденды в связи с переизбранием члена правления "Газпрома" на пост председателя совета директоров компании. Сам "Газпром" (MOEX: GAZP) сообщил о рекордных объемах поставок газа в дальнее зарубежье в 2016 году - по сравнению с 2015 годом объемы выросли более чем на 12%, до 179,3 млрд кубометров.

В целом можно говорить о восстановлении активности на отечественном рынке, а также о возможности роста на ожиданиях первых шагов по стабилизации отношений РФ и США. Нефть пока находится вне игры, так как на рынке опасаются низкой дисциплины договорившихся о сокращении добычи.

Ирак снизил добычу на 160 тыс. б/с, как и предусмотрено соглашением между производителями, однако этого может оказаться недостаточно. Минэнерго США в понедельник продало 8 млн баррелей из стратегических резервов. Предварительные прогнозы по коммерческим запасам в США говорят о том, что на прошлой неделе они могли увеличиться на 1,75 млн баррелей. Кроме того, на ожиданиях дальнейшего роста котировок нефти спекулянты загружались длинными позициями, которые могут оказаться неоправданными, если движение вверх не продолжится. Соответственно, нефть находится в зоне риска фиксации прибыли.

По мнению вице-президента IFC Financial Center Станислава Вернера, падение нефти ранее было спровоцировано сообщением Минэнерго США о планах высвободить из стратегических резервов 8 млн баррелей нефти. Сразу иначе были восприняты новости из Ирака, в экспортных контрактах которого на февраль не были учтены достигнутые в Вене договоренности, и позабыты сообщения, что саудиты сократили-таки свою нефтедобычу.

Не голосующий в комитете ФРС глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт усомнился в том, что экономика США в этом году сможет разогнаться темпами выше 2% (отсюда следует, что инвесторы, возможно, дали Д.Трампу слишком большой аванс и "забежали" вперед в подъеме рынка). Его коллега, который также не будет иметь прямого влияния на политику ФРС, глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен был более оптимистичен, посчитав, что через год могут быть выполнены как цели по занятости, так и по инфляции, которая может достичь заветного уровня в 2%.

Пока что рынок настраивается на квартальные результаты (в конце недели рынок ждет отчетов JPMorgan, Wells Fargo и Bank of America), и технически картинка выглядит по-прежнему больше за рост, считает эксперт.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, давление на нефть оказала обеспокоенность по поводу Ирака и Ирана, которые могут первыми попытаться обойти условия соглашения ОПЕК о снижении добычи, что может спровоцировать "эффект домино". Все ждут 21 января, когда состоится первая встреча комитета, призванного осуществлять надзор за соблюдением договоренностей ОПЕК.

Пока рубль не реагирует на падение цен на нефть. Спрос на российские гособлигации, возникший после длинных праздничных выходных, оказывает российской валюте некоторую поддержку, тогда как спрос на иностранную валюту со стороны компаний и физлиц остается умеренным. Ключевым движущим фактором в краткосрочной перспективе может стать реакция российских компаний на преодоление долларом отметки 60 рублей, а также корпоративные стратегии поведения в этих условиях.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в росте лидировали бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+9,3% и 9,5% "префы"), "ТГК-1" (+9,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+5,6%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+5,4%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,7%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,5%).

Подешевели бумаги АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-10%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-1,9%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-1,7%), "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (-1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 36,021 млрд рублей (из них 10,071 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).