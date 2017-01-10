Рекомендуем делать основную ставку на рублевые финансовые инструменты - УК "Райффайзен Капитал"

"Рубль завершил последнюю неделю прошлого года укреплением на 0,3% до 60,66 руб./$ на фоне роста мировых цен на нефть, - напоминает начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимир Веденеев. - Таким образом, впервые за четыре года рубль завершает год укреплением позиций против ведущих мировых валют. Всего за 2016 год российская валюта выросла относительно доллара почти на 17%, относительно евро — на 20%. Мы ожидаем относительно стабильной динамики курса рубля и поэтому рекомендуем делать основную ставку на рублевые финансовые инструменты. Сбалансированный модельный портфель может состоять примерно на 30% из паев ПИФов российских акций, на 30% из паев ПИФов российских облигаций, оставшиеся 40% стоит оставить в валютных инструментах".

На взгляд эксперта, консервативная стратегия – облигации и ПИФы облигаций – может обеспечить доходность по итогам 2017 г. на уровне 8-9%. При этом российские акции (ПИФы акций широкого рынка) могут принести до 10-15% с учетом дивидендной доходности. При восстановлении потребительского спроса лучше рынка будут смотреться акции компаний потребсектора, банков, и инфраструктурных компаний, хуже рынка – бумаги нефтегазового и металлургического сектора.

"Несмотря на то, что 2016 г. оказался очень успешным для российского рынка, сложно однозначно говорить о сохранении этой тенденции, - заключает эксперт УК. - Нельзя сбрасывать со счетов геополитические риски, неопределенность динамики нефтяных котировок (открытым остается вопрос об исполнении соглашения о сокращении добычи и скорости роспуска запасов), а также риски снижения привлекательности операций carry-trade для иностранных инвесторов (в связи с повышением ставки ФРС и снижением ставки ЦБ). В этой связи мы рекомендуем по-прежнему придерживаться принципов диверсификации вложений, а также внимательно следить за состоянием портфеля".