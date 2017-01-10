Если локальный минимум по обыкновенным акциям Сбербанка будет пробит, то натиск «медведей» усилится по всему рынку - ВТБ 24

"Вrent котируется вблизи отметки $55 – примерно на 1% ниже тех значений, что были на момент закрытия основной сессии на Московской бирже, - комментирует аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. - Доллар-рубль проторговывает отметку 60. Понижательного давления на открытии, вызванного снижением цен на «чёрное золото», избежать будет сложно. Отечественный рынок акций вырос примерно на 15% за 2 месяца после президентских выборов в США, и так и не показал выраженной коррекции. Далеко не все портфельные инвесторы готовы покупать бумаги по текущим ценам. Ожидания увидеть рынок пониже весьма распространены. Индексу ММВБ, вероятно, предстоит повторно протестировать уровни в районе 2150 пунктов. Обновление фондовыми индексами своих экстремумов в первую торговую сессию 2017 г привело к формированию «медвежьих дивергенций» на графиках Индексов РТС и ММВБ. Их реализация заставляет инвесторов сдерживать свой интерес к покупкам, ожидая более низких котировок выросших в цене акций. Динамику акций Сбербанка следует рассматривать как своеобразный индикатор настроений инвесторов. Отметка 167.55 руб. – локальный минимум по обыкновенным акциям Сбербанка, если она будет пробита, то натиск «медведей» усилится по всему рынку".