Рынки ждут, что скажет Трамп - eToro

По мере приближения первой большой пресс-конференции избранного американского президента Д. Трампа, активность игроков на международном рынке форекс снижается, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Сегодня мы имеем дело именно с корректировкой позиций в преддверии этого важного события. EUR/USD, которая в Азии обновила январский максимум выше 1.06, вернулась под психологическую отметку, а GBP/USD, в моменте коснувшись свежих 2,5-месячных минимумов на подходе к отметке 1.21, слегка восстановилась. Обе валюты торгуются под небольшим давлением против USD.

Итак, завтра новый американский президент ответит на вопросы журналистов. Помимо перспектив возведения мексиканской стены и других острых внешнеполитических вопросов, репортеров будут интересовать и темы, касающиеся внутренней экономической политики. В начале нового года доллар чувствует себя менее уверенно, и это, по мнению эксперта, является прямым свидетельством того, что рынки задумались над оправданностью столь агрессивных покупок валюты только лишь на ожиданиях относительно будущих мер Трампа, озвученных в рамках его предвыборной кампании. Эти сомнения и повышенная неопределенность заставили многих трейдеров ликвидировать часть лонгов по USD.

"Перед выборами республиканец обещал увеличить расходы на инфраструктуру и при этом снизить налоги, - отмечает П. Салас. - Вероятно, в адрес новоиспеченного президента поступит вопрос о том, каким образом он собирается совместить эти инициативы без расширения дефицита бюджета. Напомним, что Трамп говорил об увеличении расходов на 1,5 трлн долларов, тогда как снижение налогов лишит федерального бюджета порядка 6 трлн долларов. И если новый президент озвучит другие цифры или в каких-то моментах отступится от своих слов, доллар, в силу перегретых ожиданий, может постичь разочарование. Впрочем, мы не ожидаем, что Трамп, который ранее не упоминал о сильном долларе в негативном ключе, станет намеренно применять вербальные интервенции, чтобы ослабить курс валюты. Что касается рисковых активов, то для них главный риски будет исходить из комментариев на тему внешней политики, в частности, пересмотра торговых соглашений, возведения стены на границе с Мексикой, введения заградительных тарифов против китайской продукции и т.д. Соответственно, возможно усиление давления на мексиканский песо и китайский юань. А вот рубль, напротив, может получить поддержку, если Трамп подтвердит, что Вашингтон настроен наладить отношения с Кремлем".