Потенциал роста российских фондовых индексов выглядит ограниченным - InstaForex

Во вторник фондовые индексы РФ пытаются вернуться к росту после вчерашней просадки, отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев. "Бычий" импульс носит ограниченный характер ввиду сдержанного восстановления Brent после обвала почти на 4% накануне. Скорее всего, восходящая коррекция нефти не получит заметного развития до конца дня из-за опасений роста запасов, о котором поздно вечером может сообщить Американский институт нефти. На этом фоне потенциал роста российских индексов также выглядит ограниченным. Также более активным покупкам препятствуют ожидания выступления Обамы и Трампа - сегодня и завтра соответственно.