Мотивации для резких движений рубля нет - "Открытие Брокер"

Рубль незначительно укреплялся относительно закрытия накануне. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3315 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала на 23 базисных пункта до 10,21%, недельная — незначительно снизилась до 10,40%, а вот месячная поднялась до 10,53%. Мотивации для резких движений рубля нет, так как доходность рубля остаётся одной из самых высоких в мире. Бюджет РФ свёрстан из прогноза $40 за баррель нефти и курса 67,5 рублей за доллар. Соответственно, текущие значения ещё не являются критичными для Минфина, хотя ЦБ РФ вполне может выйти на рынок с покупками валюты для пополнения ЗВР. Соответственно, наиболее сильным фактором влияния на отечественную валюту остаётся нефть, но и её усилий недостаточно для резких движений, считает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.