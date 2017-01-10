В случае ухода Brent ниже $53 реакция рубля может быть более резкой - БКС

"Курс доллара против рубля снижается на 0,17% в ходе торгов вторника. Пара USD/RUB с расчетами "завтра" находится на уровне 59,98. Поддержку оказывает умеренный отскок цен на нефть, которые вчера просели на 4%, но пока остаются выше $55 за баррель. В целом же, как и отмечалось ранее, более серьезные опасения будет вызывать уход ниже $53, в этом случае и реакция рубля может быть более резкой. Пока в динамике самой пары в рамках месячного нисходящего канала есть простор для отскока к 61. О чем-то большем стоит говорить только по факту закрепления выше данной отметки. Поддержку рублю оказывает спрос на российские гособлигации. Индекс государственных облигаций RGBI накануне переписал максимумы сентября. Среди ожидаемых событий, способных повлиять на валютную динамику в ближайшей перспективе стоит обратить внимание на отчеты по нефти американских API и EIA, а также посылы Трампа на предстоящей пресс-конференции в среду. Если взглянуть на динамику нефти в рублях и вспомнить, что в бюджет 2017 года заложена цена нефти в $40 и курс в 67,5 руб., дающие ориентир в 2700, казалось бы, текущие 3200-3300, позволяют рублю продолжать укрепляться чуть ли не до 50. В последний месяц нефть в рублях даже расходится в динамике с Brent, тяготея к снижению. Однако здесь, конечно, не все так просто, и эта разница, по сути, выражает собой "подушку безопасности", заложенную в бюджет. Использовать ситуацию целесообразно для снижения ставок, размещения новых долгов, коих в плане Минфина на первый квартал порядка 400 млрд руб." - комментирует ситуацию эксперт БКС Альберт Короев.