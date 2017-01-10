Изменения курса рубля к доллару и евро во вторник днем незначительные на фоне стабилизации нефти

Москва. 10 января. Изменения доллара США и евро на торгах "Московской биржи" днем во вторник незначительные; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне наметившейся стабилизации нефтяных цен после их заметного падения накануне.

Курс доллара США составил 60,0125 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,4725 руб./EUR1, опустившись на 1,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 5 копеек, до 61,57 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на среду на 5,72 копейки, до 59,9533 руб./$1, а курс евро повысил на 43,2 копейки, до 63,5445 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро в первой половине дня 10 января связаны с наметившейся стабилизацией ситуации на мировых нефтяных площадках. Нефть плавно восстанавливается во вторник после обвала накануне, инвесторы оценивают заявления стран ОПЕК о намерении выполнить условия соглашения о коллективном снижении добычи. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК выросла на 0,24% - до $55,07 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,33% - до $52,13 за баррель. Накануне Brent и WTI подешевели на 3,8%.

Россия, Иран и Казахстан во вторник сообщили о снижении добычи в соответствии с достигнутыми в прошлом году соглашениями. Казахстан снизил добычу на 20 тыс. баррелей в сутки, Ирак - на 160 тыс. б/с. Накануне о реализации ноябрьских договоренностей странами ОПЕК сообщил министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук. Он высказал уверенность, что уровень соблюдения согласованных для стан квот будет "высоким".

"Сильное падение нефти, наблюдавшееся накануне, не оставляет рублю шансов на рост, - уверен заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин. - Поэтому стоит ожидать в ближайшее время закрепления нацвалюты в диапазоне 61-63 руб./$1, при этом курс в районе 63 руб./$1 в целом является достаточно комфортным для бюджета и экономики России. И в таком ослаблении нет ничего катастрофичного, после рекордного укрепления все равно необходима была некоторая коррекция, поэтому нынешнее ожидаемое ослабление создаст базу для дальнейшего роста. Пока инвесторы не очень верят в возможности и намерения нефтедобывающих стран по сокращению добычи. Если на следующей неделе мы увидим первые шаги, то в сочетании с налоговым периодом в России это даст сильнейший стимул для укрепления рубля. В такой ситуации рост может продолжаться достаточно долго. Первой целью является отметка в 58 руб./$1, а если она будет преодолена, то ориентироваться стоит на 55 руб./$1. Но это крайне оптимистичный сценарий для рубля, и значительно больше шансов для стабилизации в районе 59-61 руб./$1".

"С начала года российский рубль вновь демонстрирует лучшую динамику на валютном рынке (среди всех валют за исключением колумбийского песо), прибавляя около 2,3%, - указывает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский. - Значительную поддержку рублю оказывали относительно высокие цены на нефть и интерес глобальных инвесторов к российскому рынку. Еще 28 декабря глава Минфина Антон Силуанов отметил, что "дальнейшее укрепление российской валюты (ниже отметки в 60 руб./$1) может способствовать снижению конкурентоспособности российской промышленности". При сохранении тенденции к укреплению рубля мы видим риски появления новой порции "вербальных интервенций", подобной тому, что мы видели в июле прошлого года. При сохранении текущих цен на нефть мы считаем обоснованным курс пары "доллар/рубль" в диапазоне 59-61 руб./$1. В целом внешний фон для рубля может оставаться позитивным на горизонте первого полугодия, однако локально на горизонте ближайшего месяца есть риски коррекции нефтяных котировок и российского рубля с целями в районе 61,50-62 руб./$1 по паре "доллар/рубль".

По мнению экспертов банка "Зенит" (MOEX: ZENT), цены на нефть в понедельник заметно снизились, что и стало основным поводом для ослабления российской валюты. Цены на нефть отошли от локальных максимумов на опасениях продолжающегося роста добычи на сланцевых месторождениях в США. На прошлой неделе число действующих буровых установок в Штатах поднялось еще на 4 единицы - до 529 штук. С конца сентября их прирост уже превысил 100 единиц. Главным риском для нефтяного рынка остается рост добычи в США, который может частично компенсировать выпадающее предложение ОПЕК и прочих нефтедобывающих стран. Вместе со сдержанными прогнозами роста потребления нефти это создает проблему для дальнейшего роста цен.

"Курс доллара ниже 60 руб./$1 при текущем диапазоне волатильности выглядит не слишком адекватным ни с точки зрения стоимости остальных валют сырьевых экономик, ни с позиции наполняемости дефицитного российского бюджета. Однако, с учетом стабилизации внешнеполитической обстановки и сохранения колебаний нефти вокруг отметки в $55 за баррель, рубль имеет шансы консолидироваться в диапазоне 60-62 руб./$1, особенно принимая во внимание скорое начало налогового периода января", - считают аналитики банка "Зенит".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник снизились после локального роста накануне. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась сразу на 25 базисных пунктов (б.п.), составив 10,21% годовых, ставка на семидневный срок снизилась на 4 б.п., опустившись до 10,40% годовых. Вместе с тем ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) слегка подросли: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц выросла на 1 б.п. - до 10,53% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - также на 1 б.п. (до 10,59% годовых).

Банки разместили во вторник, 10 января, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 526,6 млрд рублей в среднем по ставке 9,95% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся двумя неделями ранее, банки разместили в ЦБ РФ 397 млрд рублей в среднем под 9,94% годовых.