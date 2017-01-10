БКС закрывает торговую идею покупать ADS Vimpelcom и рекомендует фиксировать прибыль

Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрывает торговую идею, в рамках которой рекомендовалось покупать американские депозитарные акции (ADS) Vimpelcom, и считает, что настало время фиксировать прибыль по этим бумагам, говорится в обзоре аналитика ФГ Игоря Гончарова.

"Наша торговая идея покупать акции Vimpelcom в ожидании устранения краткосрочного навеса обеспечила доходность выше 15% с момента ее открытия 16 сентября 2016 года. Мы отмечаем, что риск реализации навеса снова усиливается, настало время зафиксировать прибыль", - говорится в обзоре.

По мнению И.Гончарова, риск появления навеса предложения ADS Vimpelcom на рынке усиливается по мере роста цены акций, так как Telenor, скорее всего, продаст оставшиеся 12% этих бумаг по текущей (более высокой) цене. Кроме того, 90-дневный запрет на продажу акций истек, отмечает эксперт.

"Vimpelcom указал на возможность внедрения новой дивидендной политики в начале 2017 года, которая предполагает выплату значимых дивидендов (против текущей практики выплаты годовых дивидендов в размере $0,035 на акцию), поскольку завершенная деконсолидация Wind обеспечила существенное сокращение долговой нагрузки компании. Хотя объявление новой дивидендной политики должно прояснить дивидендные перспективы компании, такой шаг необязательно приведет к росту дивдоходности до привлекательных уровней на краткосрочном горизонте", - говорится в обзоре.

Таким образом, новая дивидендная политика - возможный, но не гарантированный катализатор для роста котировок ADS Vimpelcom.