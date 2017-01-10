Платина и палладий останутся на обочине - Julius Baer

В начале нового года платина и палладий показывают наилучшие результаты среди сырьевых товаров, выигрывая от слабеющего доллара США и улучшающихся настроений на рынке, констатирует аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. После того, как уровень цен не дотянул до оправданных фундаментальными факторами уровней в прошлом году, цены на платину поднялись на 8% до 978 долл. США за унцию. В будущем эксперт видит лишь ограниченную перспективу роста с нынешних уровней: "Мы считаем, что ситуация со спросом на металл ухудшилась, поскольку падение доли дизельных автомобилей продолжает оказывать давление на рынок. Этого должно быть достаточно, чтобы удержать рынок в сбалансированном состоянии или даже подтолкнуть его к ситуации повышенного предложения, что определяет потолок для цен на платину на уровне 1 000 долл. США за унцию. Таким образом, мы сохраняем нейтральную позицию по металлу. Ключевой риск роста цен на него связан с возможностью неожиданного ослабления американской валюты".

Палладий показал еще более сильные результаты. Цены на металл набрали 13% и достигли 760 долл. США за унцию. "В то время как среднесрочная и долгосрочная перспективы по спросу остаются положительными, учитывая преимущественное использование палладия при производстве катализаторов для автомобилей, работающих на бензине, мы по-прежнему ожидаем снижение цен в ближайшем будущем, - комментирует эксперт Julius Baer. - Глобальные продажи автомобилей показали хороший рост в прошлом году, особенно в Европе и Китае. При этом продажи в Китае были простимулированы снижением налогов, что спровоцировало многих покупателей совершить покупки раньше запланированного. В начале текущего года налоговое послабление было сокращено вдвое, что должно привести к снижению продаж в ближайшие месяцы. В настоящее время это не отражено в текущих ценах на палладий. Настроения на рынке фьючерсов, с нашей точки зрения, стали слишком позитивными, что ставит цены под угрозу краткосрочной коррекции. Наш прогноз по ценам на палладий на следующие три месяца остается неизменным на уровне 650 долл. США за унцию. Ключевым риском роста цен на металл является возможность более активных, чем ожидается, глобальных продаж автомобилей".