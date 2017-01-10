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Главная / Мнения аналитиков / Платина и палладий останутся на обочине - Julius Baer
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10 января 2017 года 15:25
Платина и палладий останутся на обочине - Julius Baer
В начале нового года платина и палладий показывают наилучшие результаты среди сырьевых товаров, выигрывая от слабеющего доллара США и улучшающихся настроений на рынке, констатирует аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. После того, как уровень цен не дотянул до оправданных фундаментальными факторами уровней в прошлом году, цены на платину поднялись на 8% до 978 долл. США за унцию. В будущем эксперт видит лишь ограниченную перспективу роста с нынешних уровней: "Мы считаем, что ситуация со спросом на металл ухудшилась, поскольку падение доли дизельных автомобилей продолжает оказывать давление на рынок. Этого должно быть достаточно, чтобы удержать рынок в сбалансированном состоянии или даже подтолкнуть его к ситуации повышенного предложения, что определяет потолок для цен на платину на уровне 1 000 долл. США за унцию. Таким образом, мы сохраняем нейтральную позицию по металлу. Ключевой риск роста цен на него связан с возможностью неожиданного ослабления американской валюты". Палладий показал еще более сильные результаты. Цены на металл набрали 13% и достигли 760 долл. США за унцию. "В то время как среднесрочная и долгосрочная перспективы по спросу остаются положительными, учитывая преимущественное использование палладия при производстве катализаторов для автомобилей, работающих на бензине, мы по-прежнему ожидаем снижение цен в ближайшем будущем, - комментирует эксперт Julius Baer. - Глобальные продажи автомобилей показали хороший рост в прошлом году, особенно в Европе и Китае. При этом продажи в Китае были простимулированы снижением налогов, что спровоцировало многих покупателей совершить покупки раньше запланированного. В начале текущего года налоговое послабление было сокращено вдвое, что должно привести к снижению продаж в ближайшие месяцы. В настоящее время это не отражено в текущих ценах на палладий. Настроения на рынке фьючерсов, с нашей точки зрения, стали слишком позитивными, что ставит цены под угрозу краткосрочной коррекции. Наш прогноз по ценам на палладий на следующие три месяца остается неизменным на уровне 650 долл. США за унцию. Ключевым риском роста цен на металл является возможность более активных, чем ожидается, глобальных продаж автомобилей".
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10 января 2017 года 16:02
"Курс доллара против рубля снижается на 0,17% в ходе торгов вторника. Пара USD/RUB с расчетами "завтра" находится на уровне 59,98. Поддержку оказывает умеренный отскок цен на нефть, которые вчера просели на 4%, но пока остаются выше $55 за баррель. В целом же, как и отмечалось ранее, более... читать дальше
.10 января 2017 года 15:45
Москва. 10 января. Изменения доллара США и евро на торгах "Московской биржи" днем во вторник незначительные; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне наметившейся стабилизации нефтяных цен после их заметного падения накануне. читать дальше
.10 января 2017 года 15:44
"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $23,3 за штуку. "После значительного повышения котировок... читать дальше
.10 января 2017 года 15:33
Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрывает торговую идею, в рамках которой рекомендовалось покупать американские депозитарные акции (ADS) Vimpelcom, и считает, что настало время фиксировать прибыль по этим бумагам, говорится в обзоре аналитика ФГ Игоря Гончарова. "Наша торговая идея покупать акции... читать дальше
.10 января 2017 года 15:13
Сегодня рынок находится на положительной территории. Цены на нефть отскочили наверх от ноябрьского повышательного тренда, указывает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - Если посмотреть на график нефти с "большей высоты", то... читать дальше
.10 января 2017 года 15:06
"Российский рубль демонстрирует серьезное укрепление благодаря росту цен на нефтяные фьючерсы, - отмечает начальник отдела брокерских операций АКБ "РосЕвроБанк" Евгений Волков. - В паре рубль-доллар была пробита вниз психологическая отметка в 60 рублей за одного американца. Сейчас рынок... читать дальше
.10 января 2017 года 14:57
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) с $15,5 до $12,4 за штуку, сообщается в обзоре аналитика ИК Михаила Ганелина. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". "В декабре ... читать дальше
.10 января 2017 года 14:11
Наиболее вероятно сохранение курса рубля в 2017 году в среднем в коридоре 55-65 руб/доллар - TeleTrade
"Сейчас, при цене нефти марки Brent в районе 55 долларов за баррель, рубль достаточно высок, находясь на уровне около 60 руб. за доллар, - отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Таким образом, рублёвая цена нефти – в районе 3300 руб. за баррель, что выше приемлемой для бюджета цены примерно в... читать дальше
.10 января 2017 года 13:50
При сохранении текущих цен на нефть мы считаем обоснованным курс пары доллар/рубль в диапазоне 59-61 руб./долл. - Промсвязьбанк
"С начала года российский рубль вновь демонстрирует лучшую динамику на валютном рынке (среди всех валют за исключением колумбийского песо), прибавляя около 2,3%, - указывает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - Значительную поддержку рублю оказывали относительно высокие цены на нефть и... читать дальше
.10 января 2017 года 13:32
Российский рубль вновь находится под давлением из-за снижения нефтяных котировок - "Аналитика Онлайн"
"В понедельник цены на черное золото упали к важному психологическому уровню в районе 55$ за баррель, - напоминает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Доллар/рубль, в свою очередь, подобрался к достаточно важному уровню сопротивления в районе 60 рублей за... читать дальше
.10 января 2017 года 13:07
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка соответственно со 173 рублей до 215 рублей и со 122 рублей до 150 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
.10 января 2017 года 12:45
Риск продажи доли Telenor в Vimpelcom возрастает с ростом цены акций последнего, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Как говорится в обзоре Sberbank Investment Research, в собственности Telenor все еще находится 417 млн акций Vimpelcom... читать дальше
.10 января 2017 года 12:23
"Сильное падение нефти ниже $55 за баррель не оставляет рублю шансов на рост, по крайней мере в первой половине торговой сессии во вторник, - уверен заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - Поэтому стоит ожидать в ближайшее время закрепления в диапазоне 61-63 руб. за доллар,... читать дальше
.10 января 2017 года 11:50
"Сегодня Brent оттолкнулась от $55/bbl. Информация о встрече нефтяных министров в Абу-Даби 13 января рынком встречена позитивно, ориентирами краткосрочно продолжат выступать отметки $55-57/Brent. Макрокалендарь сегодня ненасыщенный, возможно, завтрашняя пресс-конференция Д. Трампа сможет дать... читать дальше
.10 января 2017 года 11:44
Москва. 10 января. Рынок акций РФ после негативного открытия вышел в плюс по индексам и большинству blue chips вслед за нефтью и Европой, поддержку индексу РТС оказывает укрепление рубля; упали бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) на слабом отчете за прошлый год. читать дальше
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