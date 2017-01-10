Рубль стоимостью 65 и выше был бы нашей стране очень кстати - РосЕвроБанк

"Российский рубль демонстрирует серьезное укрепление благодаря росту цен на нефтяные фьючерсы, - отмечает начальник отдела брокерских операций АКБ "РосЕвроБанк" Евгений Волков. - В паре рубль-доллар была пробита вниз психологическая отметка в 60 рублей за одного американца. Сейчас рынок отыгрывает продолжительные новогодние праздники. Однако тренд на укрепление "россиянина" начался еще в конце прошлого года, когда мы наблюдали приток денег в российский фондовый рынок, в первую очередь, конечно, в облигации и ОФЗ. Тогда многие продавали валюту, часто за спекулятивные деньги. Между праздниками рынок был очень тонким и практически пустым, нефть попыталась прорваться наверх, и рубль окреп. Для наших соотечественников это, безусловно, стало хорошей новостью. Те из них, кто проводил праздничные дни на отдыхе в других странах, смогли ощутить это, например, оплачивая счета картой".

Будет ли заданный тренд укрепления рубля устойчивым, прогнозировать, по мнению эксперта банка, достаточно сложно. Вряд ли кто-то сможет уверено завить, что нефть будет такими же темпами крепчать и дальше, выше 60 долларов за баррель. Так, на этой неделе страны ОПЕК и Россия подтвердили, что снижают уровень добычи нефти. Однако документального подтверждения этому факту пока нет. Зато появилась информация о том, что Иран, Ирак и Ливия наращивают добычу и продажу нефти. Таким образом, вероятность получить официальное подтверждение тенденции по снижению добычи нефти странами появится только после встречи комитета по контролю добычи нефти ОПЕК, запланированной на 20-е числа января.

"Если говорить об экономике России, то мы уже адаптировались к уровню 60+, и, соответственно, все показатели ниже этой отметки для экономики неблагоприятны – мы теряем конкурентоспособность наших производств. Только ближе к отметке 70 производственники могут облегченно вздохнуть, потому как их внутренние расходы - в рублях, а продажи осуществляются в валюте, соответственно, и доходы сильно разнятся. На текущий момент, если наша страна нацелена на развитие экономики в целом, не зацикливаясь только на производстве нефти и газа, рубль стоимостью 65 и выше был бы нам очень кстати", - резюмирует Е. Волков.