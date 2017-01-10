Атон снизил рейтинг ADS Qiwi до "держать" и оценку на 20%

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) с $15,5 до $12,4 за штуку, сообщается в обзоре аналитика ИК Михаила Ганелина.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".

"В декабре

прошлого года компания Qiwi объявила о запуске нового проекта "Совесть" (выпуск кредитных карт беспроцентной рассрочки). На данном этапе мы считаем данный проект рискованным, так как он относится к банковскому сектору, а Qiwi все же не является банком. Кроме того, по оценкам Qiwi, проект "Совесть" окажет значительное влияние на прибыль компании в 2017 году из-за масштабных инвестиций, а его влияние на финпоказатели и успешность можно будет оценить через два-три года. Мы считаем, что рыночная оценка Qiwi в настоящее время достаточно высока и не имеет потенциала для роста", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS Qiwi, основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $15,83 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $12,82 за штуку.