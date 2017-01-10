При сохранении текущих цен на нефть мы считаем обоснованным курс пары доллар/рубль в диапазоне 59-61 руб./долл. - Промсвязьбанк

"С начала года российский рубль вновь демонстрирует лучшую динамику на валютном рынке (среди всех валют за исключением колумбийского песо), прибавляя около 2,3%, - указывает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - Значительную поддержку рублю оказывали относительно высокие цены на нефть и интерес глобальных инвесторов к российскому рынку. Еще 28 декабря глава Минфина Антон Силуанов отметил, что «дальнейшее укрепление российской валюты (ниже отметки в 60 руб./долл.) может способствовать снижению конкурентоспособности российской промышленности». При сохранении тенденции к укреплению рубля мы

видим риски появления новой порции «вербальных интервенций», подобной тому, что мы видели в июле прошлого года. При сохранении текущих цен на нефть мы считаем обоснованным курс пары доллар/рубль в диапазоне 59-61 руб./долл. (наш базовый сценарий на ближайшую неделю). В целом внешний фон для рубля может оставаться позитивным на горизонте первого полугодия, однако локально на горизонте ближайшего месяца есть риски коррекции нефтяных котировок и российского рубля с целями в районе 61,50-62 руб./долл. по паре доллар/рубль".