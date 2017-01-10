В ближайший месяц очевидны риски снижения нефтяных котировок ближе к 53 долл./барр. - Промсвязьбанк

Цены на нефть торгуются вблизи максимальных значений за последние полтора года, удерживая диапазон в 55-58 долл./барр., констатируют аналитики Промсвязьбанка. С середины декабря 2016 года февральский фьючерс на нефть марки brent большую часть времени проводит в диапазоне 55-58 долл./барр. Позитивный импульс, основу которого заложили договоренности ОПЕК и независимых производителей сократить добычу нефти в совокупности почти на 1,8 млн барр/сутки, постепенно истощается. Первые оценки процесса выполнения достигнутых ранее договоренностей рынок, вероятно, сможет получить лишь во второй половине первого квартала, соответственно, в ближайший месяц эксперты банка видят риски снижения нефтяных котировок ближе к отметке в 53 долл./барр.

"Согласно данным CFTC, объем чистых длинных позиций по фьючерсам на нефть находится вблизи максимальных за все время уровней – «инвесторам есть что фиксировать»? По данным CFTC, объем чистых спекулятивных позиций в нефтяных фьючерсах за неделю, окончившуюся 3 января, снизился с 444,9 k. до 440,1 k.

Показатели прошлой недели были историческими максимумами, некоторое снижение показателя в условиях, когда мы не просматриваем четких драйверов для дальнейшего роста нефтяных котировок, также увеличивает

риски коррекции в нефтяных фьючерсах. Согласно нашей модели, нефтяным ценам в 55-58 долл./барр. соответствуют значения курса пары доллар/рубль в 59-61 руб./долл. В случае снижения нефтяных цен в район 53 долл./барр., рубль может ослабнуть до 61,50-62 руб./долл.", - заключают эксперты Промсвязьбанка.