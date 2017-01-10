Риск продажи доли Telenor в Vimpelcom возрастает с ростом цены акций последнего - Sberbank CIB

Риск продажи доли Telenor в Vimpelcom возрастает с ростом цены акций последнего, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Как говорится в обзоре Sberbank Investment Research, в собственности Telenor все еще находится 417 млн акций Vimpelcom (23,7% капитала), при этом половина пакета, вероятно, зарезервирована под возможную конвертацию бумаг владельцами конвертируемых облигаций, размещенных в сентябре 2016 года.

Кроме того, в обзоре отмечается, что аналитики инвестбанка в краткосрочной перспективе позитивно оценивают новость о вероятной продаже компанией Vimpelcom 13 тыс. своих вышек инфраструктурной компании "Русские башни".

"Продажа вышек будет способствовать сокращению долговой нагрузки компании, обеспечив ее ликвидностью для предстоящих выплат кредиторам (по данным на конец сентября 2016 года, в 2017 году Vimpelcom предстоит погасить рублевые обязательства на сумму около 60 млрд рублей). Кроме того, эта сделка, скорее всего, подкрепит намерение компании принять "существенную" дивидендную политику в начале 2017 года. Возможно, больше ясности по этому вопросу появится при объявлении 27 февраля годовых результатов и хода выполнения стратегии компании. В то же время долгосрочные последствия для Vimpelcom от сделки будут зависеть от того, на каких условиях будут арендованы проданные вышки", - говорится в обзоре.

Как сообщалось, ПАО "Вымпелком" (MOEX: VIMP) договорилось о продаже около 13 тыс. своих вышек инфраструктурной компании "Русские башни".

По словам знакомого с переговорами источника "Интерфакса", сумма сделки составит порядка $700 млн. Сделку планируется закрыть во II квартале 2017 года, к этому моменту оператору уже будут заплачены деньги. О подписании соглашения может быть заявлено в I квартале.

Президент "Русских башен" Александр Чуб и представитель "Вымпелкома" Анна Айбашева отказались от комментариев.

"Вымпелком" объявил тендер по продаже около 10 тыс. своих вышек в конце 2015 года. Компания официально не озвучивала сумму, которую хотела бы получить за актив. Заявки претендентов содержали примерно одинаковое ценовое предложение - около $0,5 млрд, сообщали ранее источники "Интерфакса".