У рубля больше шансов для стабилизации в районе 59-61 руб. за доллар - Локо Банк

"Сильное падение нефти ниже $55 за баррель не оставляет рублю шансов на рост, по крайней мере в первой половине торговой сессии во вторник, - уверен заместитель председателя правления Локо-Банка

Андрей Люшин. - Поэтому стоит ожидать в ближайшее время закрепления в диапазоне 61-63 руб. за доллар, при этом курс в районе 63 руб., в целом, является достаточно комфортным для бюджета и экономики России. И в таком ослаблении нет ничего катастрофичного, после рекордного укрепления все равно необходима была некоторая коррекция, поэтому нынешнее ожидаемое ослабление создаст базу для дальнейшего роста. Пока инвесторы не очень верят в возможности и намерения нефтедобывающих стран по сокращению добычи. Если на следующей неделе мы увидим первые шаги, то в сочетании с налоговым периодом в России это даст сильнейший стимул для укрепления рубля. В такой ситуации рост может продолжаться достаточно долго. Первой целью является отметка в 58 руб. к доллару, а если она будет преодолена, то ориентироваться стоит на 55 руб. Но это крайне оптимистичный сценарий для рубля, и значительно больше шансов для стабилизации в районе 59-61 руб. за доллар".