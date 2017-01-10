Рынок акций после негативного открытия вышел в плюс вслед за нефтью, упал Магнит на отчете

Москва. 10 января. Рынок акций РФ после негативного открытия вышел в плюс по индексам и большинству blue chips вслед за нефтью и Европой, поддержку индексу РТС оказывает укрепление рубля; упали бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) на слабом отчете за прошлый год.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2220,01 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1168,54 пункта (+0,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,7%.

Доллар упал до 59,84 рубля (-0,25 рубля), хотя на старте торгов курс поднимался до 60,18 рубля.

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%).

Подешевели бумаги "Магнита" (-2,9%, до 10505 рублей), "Мосбиржи" (-0,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -1% "префы").

Негативом для "Магнита" стал отчет за декабрь, в котором ритейлер увеличил выручку всего на 6,9% в годовом выражении (до 108,966 млрд рублей), а за год - на 12,8% (до 1,07 трлн руб.), что ниже его собственного прогноза на уровне 14-16%.

По сравнению с динамикой ноября (+10,24%) рост выручки "Магнита" в декабре замедлился. В IV квартале продажи "Магнита" увеличились на 9%, до 282,465 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В США старт сезону корпоративной отчетностей за четвертый квартал на этот раз дадут банки: в пятницу обнародуют финансовые показатели сразу несколько из них, включая J.P.Morgan Chase и Bank of America.

Алюминиевый гигант Alcoa, который обычно первым публикует свои показатели, в этом году перенес раскрытие отчетности на более позднюю дату - с 9 января на 24 января. Капитализация компании в понедельник опустилась на 3,9%.

В Азии во вторник преобладало снижение индексов (Япония упала на 0,7% из-за укрепления иены), хотя подрос Китай на фоне данных об инфляции в Поднебесной.

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Китае в декабре 2016 года замедлились после трех месяцев усиления и составили 2,1% в годовом выражении против 2,3% в ноябре, как и ожидал рынок. Между тем повышение цен производителей в КНР, напротив, ускорилось до максимума с сентября 2011 года - 5,5% в годовом выражении.

Европа утром во вторник плюсует (FTSE, DAX прибавляют 0,2-0,3%) и корректируется вверх нефть на фоне снижения курса доллара и заверений стран ОПЕК в готовности выполнить соглашение о коллективном снижении уровня добычи.

ОПЕК и присоединившиеся к ней страны уже реализуют ноябрьские договоренности на практике, они объявили о сокращениях на 60-70% от заявленного ими объема снижения добычи, сказал журналистам министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук. Он высказал уверенность, что уровень соблюдения согласованных для стан квот будет "высоким".

Неожиданно растеряв "бычий" настрой, в понедельник цены на нефть понесли самые большие за месяц потери из-за опасений, что избыток предложения сырья на рынке сохранится, несмотря на действия стран ОПЕК и России. Снижение цен составило по итогам дня 3,8%.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК во вторник составила $55,28 за баррель (+0,6%), февральская цена WTI - $52,25 за баррель (+0,6%).

В частности, на оптимизм участников рынка негативно повлияли в понедельник новости, свидетельствующие о растущих поставках сырья из Ирака и Ирана. Статистика показала рекордные объемы поставки нефти из иракского порта Басра в декабре. Иран же стремительно распродает накопленные за годы санкций запасы нефти, которые хранятся в танкерах. Кроме того, США решили продать 8 млн баррелей из своих стратегических резервов, а метеорологи предсказывают теплую погоду в США до конца зимы.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, статистика покажет в среду рост запасов нефти по итогам предыдущей недели в США на 2 млн баррелей.

Более или менее надежные данные о реальном уровне добычи нефти странами ОПЕК появятся в середине февраля, и до этого момента, предсказывают аналитики, единого тренда на рынке не сформируется.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов, ключевой темой января станет вступление в должность Дональда Трампа и первые его шаги на посту президента США. Учитывая, насколько активно в ноябре-декабре инвесторы "заложились" на изменение политического курса, есть существенные риски того, что часть этих ожиданий так и не оправдается, а это может привести к развитию коррекционного движения с локальных максимумов в конце января. Во вторник с прощальным обращением выступит Б.Обама, а в среду первую пресс-конференцию проведет Д.Трамп. Другой интересной темой станет стартующий сезон корпоративной отчетности в США - в пятницу свои финансовые отчеты представят Wells Fargo, JP Morgan, BofA.

Российский рынок акций в последние дни просел на фоне дефицита идей для роста на глобальных рынках и замедления темпов роста цен на нефть из-за опасений инвесторов в успешности практической реализации мер по ограничению объемов добычи. Текущая коррекционная фаза может продлиться еще несколько сессий, учитывая потерю импульса к росту на глобальных площадках ввиду приближения даты инаугурации Д.Трампа. Зоной поддержки для индекса ММВБ выступает район 2160-2180 пунктов, вблизи этих уровней активность покупателей может возрасти.

По оценкам аналитиков ФГ "БКС", позитивом для нефти являются новости, что Россия и страны ОПЕК начали сокращать добычу сырья, что является важным условием для роста цен на нефть.

Объемы добычи нефти в России с начала года снизились на 133 тыс. б/с (-1,18% к уровню октября). Целевой уровень (снижение добычи на 300 тыс. б/с) должен быть достигнут до конца апреля. Саудовская Аравия уменьшила добычу примерно на 500 тыс. б/с в первые дни нового года, таким образом выполнив свои обязательства. Ирак, Кувейт и страны, не входящие в картель, также объявили о начале сокращения добычи.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов отмечает, что инвесторы обращают внимание на любые сообщения о соблюдении дисциплины по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Не все участники соглашения выполняют обещания - например, Нигерия увеличила добычу в декабре до 1,9 млн б/с против 1,8 млн б/с в ноябре.

На этом фоне накануне нефть просела, но оптимизма инвесторам может добавить сокращение запасов сырой нефти в США, данные по которым будут опубликованы в среду (перед этим во вторник вечером выйдет статистика от API).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник подорожали бумаги "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+11,7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+6,2%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,7%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+1,6%), "Квадра" (MOEX: TGKD) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%).

Подешевели бумаги АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (-1,4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 6,412 млрд руб. (из них 2,176 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Рк вч

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