Рубль имеет шансы консолидироваться в диапазоне 60-62 руб. за доллар - Банк "Зенит"

"Первый полноценный торговый день на внутреннем валютном рынке начался с ослабления рубля, который за период слабоактивных торгов первых дней года укрепился под уровень 60 по курсу доллара, - отмечают эксперты банка "Зенит". - Цены на нефть вчера снизились на 3.5%, что и слабо основным поводом для ослабления российской валюты. На международном валютном рынке доллара сдавал позиции последние несколько дней, отражая реакцию на смешанный поток экономической статистики из США. Цены на нефть отошли от локальных максимумов на опасения продолжающегося роста добычи на сланцевых месторождениях в США. На прошлой неделе число действующих буровых установок в Штатах поднялось еще на 4 единицы до 529. С конца сентября их прирост уже превысил 100 единиц. Главным риском для нефтяного рынка остается рост добычи в США, который может частично компенсировать выпадающее предложение ОПЕК и прочих нефтедобывающих стран. Вместе со сдержанными прогнозами роста потребления нефти это создает проблему для дальнейшего роста цен".

По мнению специалистов банка, курс доллара ниже 60 руб. при текущем диапазоне волатильности выглядит не слишком адекватным ни с точки зрения стоимости остальных валют сырьевых экономик, ни с позиции наполняемости дефицитного российского бюджета. Однако, с учетом стабилизации внешнеполитической обстановки и сохранения колебаний нефти вокруг отметки в 55 долл. за барр., рубль имеет шансы консолидироваться в диапазоне 60-62 руб. по курсу доллара, особенно принимая во внимание скорое начало налогового периода января.