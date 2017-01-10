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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль остается привлекательной валютой в рамках стратегий carry trade - TeleTrade
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10 января 2017 года 10:27

Рубль остается привлекательной валютой в рамках стратегий carry trade - TeleTrade

"Рубль остается привлекательной валютой в рамках стратегий carry trade. Приближающиеся налоговые выплаты также позитивно отражаются на стоимости рубля. В первой половине сессии на Московской бирже пара доллар/рубль будет торговаться вблизи верхней границы сложившегося в последние дни диапазона 59,20-60,50", — полагает аналитик TeleTrade Александр Егоров.

Опубликовано: /TeleTrade /
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