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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Мы не уверены, что текущий год будет столь же однозначно позитивным для отечественного госдолга, как 2016-й - Росбанк
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10 января 2017 года 10:48
Мы не уверены, что текущий год будет столь же однозначно позитивным для отечественного госдолга, как 2016-й - Росбанк
"ОФЗ открыли 2017 год во всеоружии: отечественный госдолг пользовался спросом всю вчерашнюю сессию, в частности, отражая интерес иностранных покупателей, которые отыгрывали благоприятный для России фон первых дней года. По итогам сессии снижение доходностей составило существенные 11-14 бп на переднем участке кривой – и до 25 бп в наиболее длинном 15-летнем выпуске 26218. Подобное развитие событий создает прекрасное подспорье для Минфина в проведении дебютного в текущем году первичного аукциона ОФЗ. Вместе с тем, мы не уверены, что текущий год будет столь же однозначно позитивным для отечественного госдолга, как 2016-й год", - комментируют аналитики Росбанка.
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10 января 2017 года 16:02
"Курс доллара против рубля снижается на 0,17% в ходе торгов вторника. Пара USD/RUB с расчетами "завтра" находится на уровне 59,98. Поддержку оказывает умеренный отскок цен на нефть, которые вчера просели на 4%, но пока остаются выше $55 за баррель. В целом же, как и отмечалось ранее, более... читать дальше
.10 января 2017 года 15:45
Москва. 10 января. Изменения доллара США и евро на торгах "Московской биржи" днем во вторник незначительные; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне наметившейся стабилизации нефтяных цен после их заметного падения накануне. читать дальше
.10 января 2017 года 15:44
"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $23,3 за штуку. "После значительного повышения котировок... читать дальше
.10 января 2017 года 15:33
Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрывает торговую идею, в рамках которой рекомендовалось покупать американские депозитарные акции (ADS) Vimpelcom, и считает, что настало время фиксировать прибыль по этим бумагам, говорится в обзоре аналитика ФГ Игоря Гончарова. "Наша торговая идея покупать акции... читать дальше
.10 января 2017 года 15:25
В начале нового года платина и палладий показывают наилучшие результаты среди сырьевых товаров, выигрывая от слабеющего доллара США и улучшающихся настроений на рынке, констатирует аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. После того, как уровень цен не дотянул до оправданных... читать дальше
.10 января 2017 года 15:13
Сегодня рынок находится на положительной территории. Цены на нефть отскочили наверх от ноябрьского повышательного тренда, указывает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - Если посмотреть на график нефти с "большей высоты", то... читать дальше
.10 января 2017 года 15:06
"Российский рубль демонстрирует серьезное укрепление благодаря росту цен на нефтяные фьючерсы, - отмечает начальник отдела брокерских операций АКБ "РосЕвроБанк" Евгений Волков. - В паре рубль-доллар была пробита вниз психологическая отметка в 60 рублей за одного американца. Сейчас рынок... читать дальше
.10 января 2017 года 14:57
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) с $15,5 до $12,4 за штуку, сообщается в обзоре аналитика ИК Михаила Ганелина. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". "В декабре ... читать дальше
.10 января 2017 года 14:11
Наиболее вероятно сохранение курса рубля в 2017 году в среднем в коридоре 55-65 руб/доллар - TeleTrade
"Сейчас, при цене нефти марки Brent в районе 55 долларов за баррель, рубль достаточно высок, находясь на уровне около 60 руб. за доллар, - отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Таким образом, рублёвая цена нефти – в районе 3300 руб. за баррель, что выше приемлемой для бюджета цены примерно в... читать дальше
.10 января 2017 года 13:50
При сохранении текущих цен на нефть мы считаем обоснованным курс пары доллар/рубль в диапазоне 59-61 руб./долл. - Промсвязьбанк
"С начала года российский рубль вновь демонстрирует лучшую динамику на валютном рынке (среди всех валют за исключением колумбийского песо), прибавляя около 2,3%, - указывает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - Значительную поддержку рублю оказывали относительно высокие цены на нефть и... читать дальше
.10 января 2017 года 13:32
Российский рубль вновь находится под давлением из-за снижения нефтяных котировок - "Аналитика Онлайн"
"В понедельник цены на черное золото упали к важному психологическому уровню в районе 55$ за баррель, - напоминает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Доллар/рубль, в свою очередь, подобрался к достаточно важному уровню сопротивления в районе 60 рублей за... читать дальше
.10 января 2017 года 13:07
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка соответственно со 173 рублей до 215 рублей и со 122 рублей до 150 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
.10 января 2017 года 12:45
Риск продажи доли Telenor в Vimpelcom возрастает с ростом цены акций последнего, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Как говорится в обзоре Sberbank Investment Research, в собственности Telenor все еще находится 417 млн акций Vimpelcom... читать дальше
.10 января 2017 года 12:23
"Сильное падение нефти ниже $55 за баррель не оставляет рублю шансов на рост, по крайней мере в первой половине торговой сессии во вторник, - уверен заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - Поэтому стоит ожидать в ближайшее время закрепления в диапазоне 61-63 руб. за доллар,... читать дальше
.10 января 2017 года 11:50
"Сегодня Brent оттолкнулась от $55/bbl. Информация о встрече нефтяных министров в Абу-Даби 13 января рынком встречена позитивно, ориентирами краткосрочно продолжат выступать отметки $55-57/Brent. Макрокалендарь сегодня ненасыщенный, возможно, завтрашняя пресс-конференция Д. Трампа сможет дать... читать дальше
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