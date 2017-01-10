Считаем более вероятной дальнейшую коррекцию вверх пары USD/RUB - Росбанк

"Вчерашний день прошел под знаком коррекции цен на нефть, которая вновь увела курс USDRUB выше уровня в 60. Мы сохраняем некоторый скепсис относительно «взрывной» динамики нефтяного рынка в период после 29 ноября (с момента заседания ОПЕК), а также не склонны переоценивать возможный геополитический позитив для России в первые дни президентства Д.Трампа. Как следствие, мы по-прежнему считаем более вероятной дальнейшую коррекцию вверх по USDRUB, даже если в некоторые моменты она будет сдерживаться спросом со стороны нерезидентов на рублевые активы", - отмечают аналитики Росбанка.