10 января 2017 года 10:18
Доллар и евро немного подросли в начале торгов вторника, рубль снизился к бивалютной корзине
Москва. 10 января. Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в начале торгов вторника; рубль немного снижается к бивалютной корзине на фоне сильного падения мировых цен на нефть, зафиксированного накануне.
Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 59,99-60,15 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,1475 руб./$1 (+5,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 63,66 руб./EUR1 (+17 копеек), стоимость бивалютной корзины прибавила 10,8 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника, составив 61,73 рубля.
Доллар при этом оказался на 25,14 копейки выше уровня действующего официального курса, евро на 54,75 копейки выше официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое снижение валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов 10 января связано с сильным падением мировых цен на нефть, зафиксированным накануне (снижение цен составило по итогам дня 3,8%). Неожиданно растеряв "бычий" настрой, в понедельник цены на нефть понесли самые большие за месяц потери из-за опасений, что избыток предложения сырья на рынке сохранится, несмотря на действия стран ОПЕК и России.
На оптимизм участников рынка негативно повлияли в понедельник новости, свидетельствующие о растущих поставках сырья из Ирака и Ирана. Статистика показала рекордные объемы поставки нефти из иракского порта Басра в декабре. Иран же стремительно распродает накопленные за годы санкций запасы нефти, которые хранятся в танкерах. Кроме того, США решили продать 8 млн баррелей из своих стратегических резервов, а метеорологи предсказывают теплую погоду в США до конца зимы. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, статистика покажет в среду рост запасов нефти по итогам предыдущей недели в США на 2 млн баррелей.
Вместе с тем во вторник утром цены на нефть пытаются стабилизироваться на фоне наметившегося снижения курса доллара на рынке Forex и заверений стран ОПЕК в готовности выполнить соглашение о коллективном снижении уровня добычи. ОПЕК и присоединившиеся к ней страны уже реализуют ноябрьские договоренности на практике, они объявили о сокращениях на 60-70% от заявленного ими объема снижения добычи, сказал журналистам министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук. Он высказал уверенность, что уровень соблюдения согласованных для стан квот будет "высоким".
На этом фоне мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:03 мск показывает нулевую динамику по отношению к понедельнику ($54,94 за баррель). Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) также не изменилась к закрытию 9 января, составив $51,96 за баррель.
Опубликовано: /Финмаркет/
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