Утренние прогнозы: зона поддержки индекса ММВБ - 2150-2180 пунктов

Рынок акций РФ начал неделю со снижения под давлением нисходящей динамики нефтяных цен. По итогам торгов в понедельник индекс ММВБ составил 2211,25 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1160,27 пункта (-1,1%). Сложившийся во вторник общий новостной фон аналитики оценивают как умеренно-негативный и ждут незначительного снижения рынка акций в начале торгов.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынк, сегодня в начале дня складывается близкое к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе $55 за баррель, оставаясь под давлением в ожидании публикации данных по запасам и производству нефти в США, а также озвученных намерений начать продажу нефти из стратегических запасов США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует вероятном небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе предыдущего закрытия (2211 пунктов по индексу ММВБ), предполагая, что в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона этот фондовый индикатор может вновь протестировать на прочность зону поддержки, сложившуюся в районе "психологической" отметки 2200 пунктов".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Индекс ММВБ откроет торги вторника, вероятно, в незначительном "минусе", реагируя на локальную слабость цен на нефть. Восходящий тренд на отечественном фондовом рынке, скорее всего, по-прежнему остается в силе. Признаком некоторого ухудшения ситуации может стать закрепление ниже 2150-2170 пунктов по индексу ММВБ. В настоящий момент целями роста остаются уровни около 2250, 2300 пунктов. Значимое влияние на ход торгов на этой неделе может оказать старт сезона отчетности в США".

Промсвязьбанк (Илья Фролов.): "Российский рынок акций демонстрирует плавное снижение в последние несколько торговых сессий на фоне дефицита идей для роста на глобальных рынках и замедления темпов роста цен на нефть из-за опасений инвесторов в успешности практической реализации мер по ограничению объемов добычи. На наш взгляд, текущая коррекционная фаза может продлиться еще несколько сессий, учитывая потерю импульса к росту на глобальных площадках ввиду приближения даты инаугурации Д. Трампа. Зоной поддержки для индекса ММВБ выступает район 2160-2180 пунктов, мы полагаем, что вблизи этих уровней активность покупателей может возрасти. Из числа ожидаемых корпоративных событий стоит отметить пятничную публикацию бухгалтерской отчетности за декабрь "Сбербанка" и операционные результаты "Уралкалия" за 4-й квартал".

Банк «Глобэкс» (Виктор Веселов): "Мы прогнозируем коррекцию вниз на открытии торгов. Однако ожидаем, что днем индекс ММВБ начнет консолидироваться. Мировые инвесторы обращают внимание на любые сообщения о соблюдении дисциплины по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Не все участники соглашения выполняют обещания, например, Нигерия увеличила добычу в декабре до 1,9 млн б/с против 1,8 млн б/с в ноябре 2016 года. На этом фоне вчера котировки «черного золота» ушли вниз на 3,7% до $54,9 за баррель. Тем не менее, позитива инвесторам может добавить сокращение запасов сырой нефти в США, данные по которым будут опубликованы в среду, а перед этим следует ждать выходы статистики от API".