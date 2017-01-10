10 января 2017 года 09:54
Утренние прогнозы: зона поддержки индекса ММВБ - 2150-2180 пунктов
Рынок акций РФ начал неделю со снижения под давлением нисходящей динамики нефтяных цен. По итогам торгов в понедельник индекс ММВБ составил 2211,25 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1160,27 пункта (-1,1%). Сложившийся во вторник общий новостной фон аналитики оценивают как умеренно-негативный и ждут незначительного снижения рынка акций в начале торгов.
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынк, сегодня в начале дня складывается близкое к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе $55 за баррель, оставаясь под давлением в ожидании публикации данных по запасам и производству нефти в США, а также озвученных намерений начать продажу нефти из стратегических запасов США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует вероятном небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе предыдущего закрытия (2211 пунктов по индексу ММВБ), предполагая, что в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона этот фондовый индикатор может вновь протестировать на прочность зону поддержки, сложившуюся в районе "психологической" отметки 2200 пунктов".
"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Индекс ММВБ откроет торги вторника, вероятно, в незначительном "минусе", реагируя на локальную слабость цен на нефть. Восходящий тренд на отечественном фондовом рынке, скорее всего, по-прежнему остается в силе. Признаком некоторого ухудшения ситуации может стать закрепление ниже 2150-2170 пунктов по индексу ММВБ. В настоящий момент целями роста остаются уровни около 2250, 2300 пунктов. Значимое влияние на ход торгов на этой неделе может оказать старт сезона отчетности в США".
Промсвязьбанк (Илья Фролов.): "Российский рынок акций демонстрирует плавное снижение в последние несколько торговых сессий на фоне дефицита идей для роста на глобальных рынках и замедления темпов роста цен на нефть из-за опасений инвесторов в успешности практической реализации мер по ограничению объемов добычи. На наш взгляд, текущая коррекционная фаза может продлиться еще несколько сессий, учитывая потерю импульса к росту на глобальных площадках ввиду приближения даты инаугурации Д. Трампа. Зоной поддержки для индекса ММВБ выступает район 2160-2180 пунктов, мы полагаем, что вблизи этих уровней активность покупателей может возрасти. Из числа ожидаемых корпоративных событий стоит отметить пятничную публикацию бухгалтерской отчетности за декабрь "Сбербанка" и операционные результаты "Уралкалия" за 4-й квартал".
Банк «Глобэкс» (Виктор Веселов): "Мы прогнозируем коррекцию вниз на открытии торгов. Однако ожидаем, что днем индекс ММВБ начнет консолидироваться. Мировые инвесторы обращают внимание на любые сообщения о соблюдении дисциплины по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Не все участники соглашения выполняют обещания, например, Нигерия увеличила добычу в декабре до 1,9 млн б/с против 1,8 млн б/с в ноябре 2016 года. На этом фоне вчера котировки «черного золота» ушли вниз на 3,7% до $54,9 за баррель. Тем не менее, позитива инвесторам может добавить сокращение запасов сырой нефти в США, данные по которым будут опубликованы в среду, а перед этим следует ждать выходы статистики от API".
Опубликовано: /Финмаркет/
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10 января 2017 года 16:02
"Курс доллара против рубля снижается на 0,17% в ходе торгов вторника. Пара USD/RUB с расчетами "завтра" находится на уровне 59,98. Поддержку оказывает умеренный отскок цен на нефть, которые вчера просели на 4%, но пока остаются выше $55 за баррель. В целом же, как и отмечалось ранее, более... читать дальше
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10 января 2017 года 15:45
Москва. 10 января. Изменения доллара США и евро на торгах "Московской биржи" днем во вторник незначительные; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне наметившейся стабилизации нефтяных цен после их заметного падения накануне. читать дальше
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10 января 2017 года 15:44
"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.
Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $23,3 за штуку.
"После значительного повышения котировок... читать дальше
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10 января 2017 года 15:33
Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрывает торговую идею, в рамках которой рекомендовалось покупать американские депозитарные акции (ADS) Vimpelcom, и считает, что настало время фиксировать прибыль по этим бумагам, говорится в обзоре аналитика ФГ Игоря Гончарова.
"Наша торговая идея покупать акции... читать дальше
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10 января 2017 года 15:25
В начале нового года платина и палладий показывают наилучшие результаты среди сырьевых товаров, выигрывая от слабеющего доллара США и улучшающихся настроений на рынке, констатирует аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. После того, как уровень цен не дотянул до оправданных... читать дальше
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10 января 2017 года 15:13
Сегодня рынок находится на положительной территории. Цены на нефть отскочили наверх от ноябрьского повышательного тренда, указывает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - Если посмотреть на график нефти с "большей высоты", то... читать дальше
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10 января 2017 года 15:06
"Российский рубль демонстрирует серьезное укрепление благодаря росту цен на нефтяные фьючерсы, - отмечает начальник отдела брокерских операций АКБ "РосЕвроБанк" Евгений Волков. - В паре рубль-доллар была пробита вниз психологическая отметка в 60 рублей за одного американца. Сейчас рынок... читать дальше
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10 января 2017 года 14:57
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) с $15,5 до $12,4 за штуку, сообщается в обзоре аналитика ИК Михаила Ганелина.
Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".
"В декабре
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10 января 2017 года 14:11
"Сейчас, при цене нефти марки Brent в районе 55 долларов за баррель, рубль достаточно высок, находясь на уровне около 60 руб. за доллар, - отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Таким образом, рублёвая цена нефти – в районе 3300 руб. за баррель, что выше приемлемой для бюджета цены примерно в... читать дальше
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10 января 2017 года 13:50
"С начала года российский рубль вновь демонстрирует лучшую динамику на валютном рынке (среди всех валют за исключением колумбийского песо), прибавляя около 2,3%, - указывает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - Значительную поддержку рублю оказывали относительно высокие цены на нефть и... читать дальше
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10 января 2017 года 13:32
"В понедельник цены на черное золото упали к важному психологическому уровню в районе 55$ за баррель, - напоминает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Доллар/рубль, в свою очередь, подобрался к достаточно важному уровню сопротивления в районе 60 рублей за... читать дальше
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10 января 2017 года 13:07
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка соответственно со 173 рублей до 215 рублей и со 122 рублей до 150 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.
Рекомендация "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
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10 января 2017 года 12:45
Риск продажи доли Telenor в Vimpelcom возрастает с ростом цены акций последнего, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.
Как говорится в обзоре Sberbank Investment Research, в собственности Telenor все еще находится 417 млн акций Vimpelcom... читать дальше
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10 января 2017 года 12:23
"Сильное падение нефти ниже $55 за баррель не оставляет рублю шансов на рост, по крайней мере в первой половине торговой сессии во вторник, - уверен заместитель председателя правления Локо-Банка
Андрей Люшин. - Поэтому стоит ожидать в ближайшее время закрепления в диапазоне 61-63 руб. за доллар,... читать дальше
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10 января 2017 года 11:50
"Сегодня Brent оттолкнулась от $55/bbl. Информация о встрече нефтяных министров в Абу-Даби 13 января рынком встречена позитивно, ориентирами краткосрочно продолжат выступать отметки $55-57/Brent. Макрокалендарь сегодня ненасыщенный, возможно, завтрашняя пресс-конференция Д. Трампа сможет дать... читать дальше
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