Текущая коррекционная фаза фондового рынка может продлиться еще несколько сессий - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций демонстрирует плавное снижение в последние несколько торговых сессий на фоне дефицита идей для роста на глобальных рынках и замедления темпов роста цен на нефть из-за опасений инвесторов в успешности практической реализации мер по ограничению объемов добычи. На наш взгляд, текущая коррекционная фаза может продлиться еще несколько сессий, учитывая потерю импульса к росту на глобальных площадках ввиду приближения даты инаугурации Д. Трампа. Зоной поддержки для индекса ММВБ выступает район 2160-2180 пунктов, мы полагаем, что вблизи этих уровней активность покупателей может возрасти. Из числа ожидаемых корпоративных событий стоит отметить пятничную публикацию бухгалтерской отчетности за декабрь "Сбербанка" и операционные результаты "Уралкалия" за 4-й квартал", - указывает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.