На рынке рублевых корпоративных бондов во вторник не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 10 января. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник без единой динамики, при этом Nasdaq Composite обновил исторический рекорд по итогам вторых торгов подряд. Психологически важная отметка в 20000 пунктов по-прежнему остается недостижимой для Dow Jones Industrial Average. За последние три месяца фондовый рынок США продемонстрировал подъем почти на 10% на фоне обещаний избранного президента Дональда Трампа поддержать экономический рост в стране, что является позитивным фактором для акций. Однако послевыборное ралли, похоже, сходит на нет. Индексы находятся на максимумах, и инвесторы хотят подтверждения своего оптимизма экономическими данными и корпоративными отчетностями.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно во вторник после публикации данных о замедлении роста потребительских цен в Китае впервые за четыре месяца. Ралли фармкомпаний до некоторой степени компенсирует падение стоимости акций нефтегазовых концернов. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,4%.

Японский индикатор Nikkei 225 упал на 0,73% на фоне укрепления иены. Курс иены к доллару США поднялся во вторник на 0,7% после повышения на 0,9% в понедельник. Китайский Shanghai Composite опустился на 0,1%, тогда как Shenzhen Composite прибавил 0,2%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,6% вслед за предложением Alibaba Group купить сеть универмагов Intime Retail Group Co. и вывести ее с открытого рынка. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,8% с достигнутого накануне максимума за 19 месяцев, индийский Sensex поднялся на 0,5%.

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Китае в декабре 2016 года замедлились после трех месяцев усиления и составили 2,1% в годовом выражении против 2,3% в ноябре, как и ожидал рынок. Между тем повышение цен производителей в КНР, напротив, ускорилось до максимума с сентября 2011 года - 5,5% в годовом выражении.

В свою очередь цены на нефть пытаются стабилизироваться после сильного падения накануне на фоне снижения курса доллара и заверений стран ОПЕК в готовности выполнить соглашение о коллективном снижении уровня добычи. ОПЕК и присоединившиеся к ней страны уже реализуют ноябрьские договоренности на практике, они объявили о сокращениях на 60-70% от заявленного ими объема снижения добычи, сказал журналистам министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук. Он высказал уверенность, что уровень соблюдения согласованных для стан квот будет "высоким". Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:48 мск снизился всего на 0,02% - до $54,93 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому моменту на 0,06% - до $51,93 за баррель.

Неожиданно растеряв "бычий" настрой, в понедельник цены на нефть понесли самые большие за месяц потери из-за опасений, что избыток предложения сырья на рынке сохранится, несмотря на действия стран ОПЕК и России. Снижение цен составило по итогам дня 3,8%. В частности, на оптимизм участников рынка негативно повлияли в понедельник новости, свидетельствующие о растущих поставках сырья из Ирака и Ирана. Статистика показала рекордные объемы поставки нефти из иракского порта Басра в декабре. Иран же стремительно распродает накопленные за годы санкций запасы нефти, которые хранятся в танкерах. Кроме того, США решили продать 8 млн баррелей из своих стратегических резервов, а метеорологи предсказывают теплую погоду в США до конца зимы. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, статистика покажет в среду рост запасов нефти по итогам предыдущей недели в США на 2 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник была крайне низкой - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 3,083 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 343,736 млн рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 января снизился на 0,25% и составил 104,83 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (7-9 января) 0,16%, опустившись до 488,46 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Башнефть-07" (-1,6%), "Внешэкономбанк-06" (-1,18%) и "Сбербанк БО-17" (-1,02%), а в лидерах роста - "ПИК ГК БО-07" (+0,1%) и "ПКТ-02" (+0,06%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Внешэкономбанк (ВЭБ) утвердил решение о размещении 5-летних облигаций серии ПБО-001Р-05 номинальным объемом 10 млрд рублей. Бумаги будут размещаться в рамках программы по открытой подписке. Размещение бондов пройдет путем сбора заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, заранее определенной эмитентом. ВЭБ в последний раз выходил на рынок облигаций в июле 2016 года. Тогда он разместил 3-летние облигации серии ПБО-001Р-04 номинальным объемом 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,15% годовых, ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 14-го купона облигаций 29-й серии в размере 6,8% годовых (16,95 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,1% годовых. Облигации размещены на 35 лет и имеют квартальные купоны. Ставка 2-132-го купонов рассчитывается как уровень инфляции за год + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

ООО "Обувьрус" (входит в группу компаний "Обувь России") выставило на 26 января оферту по биржевым облигациям серии БО-05. Эмитент обязуется выкупить до 500 облигаций номиналом 2 млн рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 19 по 25 января. Агентом по исполнению оферты назначен Связь-банк. Эмитент разместил облигации серии БО-05 объемом 1 млрд рублей в сентябре 2015 года. Ставка 1-8-го купонов 5-летних облигаций установлена в размере 13,8% годовых.