Индекс Nasdaq в понедельник обновил рекорд

Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник без единой динамики. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено во вторник. Цены на нефть пытаются отыграть часть потерь предыдущего дня.

Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник без единой динамики, при этом Nasdaq Composite обновил исторический рекорд по итогам вторых торгов подряд.

Психологически важная отметка в 20000 пунктов по-прежнему остается недостижимой для Dow Jones Industrial Average, отмечает MarketWatch.

За последние три месяца фондовый рынок США продемонстрировал подъем почти на 10% на фоне обещаний избранного президента Дональда Трампа поддержать экономический рост в стране, что является позитивным фактором для акций. Однако послевыборное ралли, похоже, сходит на нет. Индексы находятся на максимумах, и инвесторы теперь хотят подтверждения своего оптимизма экономическими данными и корпоративными отчетностями.

"По мере приближения дня инаугурации рынки отходят от спекуляций по поводу того, что президент Трамп может сделать, и готовятся реагировать на то, что он на самом деле сделает или не сделает", - полагает главный рыночный стратег CMC Markets Колин Чешински. - Другими словами, может сработать классическая тактика "покупайте на слухах и продавайте на новостях".

Президент Федерального резервного банка Атланты Дэннис Локхарт в понедельник дал прогноз, согласно которому рост экономики США, вероятно, будет умеренным в районе 2%, а ожидания более высоких темпов являются нереалистичными.

Старт сезону корпоративной отчетностей за четвертый квартал на этот раз дадут банки: в пятницу обнародуют финансовые показатели сразу несколько из них, включая J.P.Morgan Chase и Bank of America. Акции первого из них по итогам торгов выросли на 0,01%, а второго - опустились на 0,6%.

Алюминиевый гигант Alcoa, который обычно первым публикует свои показатели, в этом году перенес раскрытие отчетности на более позднюю дату - с 9 января на 24 января. Капитализация компании в понедельник опустилась на 3,9%.

Прибыль компаний, акции которых входят в расчет индекса Standard & Poor's 500, в октябре-декабре увеличилась в среднем на 3%, причем основную часть повышения обеспечили финансовые компании, полагает старший аналитик FactSet Джон Баттерс.

McDonald's объявил о том, что продает 80% своего подразделения в материковом Китае и Гонконге инвестфондам Citic Ltd. and Carlyle Group LP. В рамках сделки, включающей предоставление покупателям генеральной франшизы на развитие ресторанов McDonald's в регионе сроком на 20 лет, операции компании в КНР оценены в $2,08 млрд.

Капитализация McDonald's сократилась за день на 0,3%.

Optum, подразделение страховщика UnitedHealth Group, договорилась о приобретении медицинской сети Surgical Care Affiliates за $2,3 млрд, или $57 за акцию. Оплата сделки, которую планируется завершить в первом полугодии этого года, будет производиться денежными средствами и акциями.

Котировки бумаг UnitedHealth снизились на 0,3%, в то время как цена акций Surgical Care Affiliates взлетела на 16,2% - до $56,65.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 76,42 пункта (0,38%) - до 19887,38 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшился на 8,08 пункта (0,35%), составив 2268,9 пункта.

Между тем значение Nasdaq Composite за день увеличилось на 10,76 пункта (0,19%) и достигло 5531,82 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено во вторник после публикации данных о замедлении роста потребительских цен в Китае впервые за четыре месяца, сообщает CNBC.

Ралли фармкомпаний до некоторой степени компенсирует падение стоимости акций нефтегазовых концернов.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,4%.

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Китае в декабре 2016 года замедлились после трех месяцев усиления и составили 2,1% в годовом выражении против 2,3% в ноябре, как и ожидал рынок.

Между тем повышение цен производителей в КНР, напротив, ускорилось до максимума с сентября 2011 года - 5,5% в годовом выражении.

Японский индикатор Nikkei 225 упал на 0,7%, тогда как более широкий индекс Topix потерял 0,6% на фоне укрепления иены. Курс иены к доллару США поднялся во вторник на 0,7% после повышения на 0,9% в понедельник.

Китайский Shanghai Composite опустился на 0,1%, тогда как Shenzhen Composite прибавил 0,2%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,6% вслед за предложением Alibaba Group купить сеть универмагов Intime Retail Group Co. и вывести ее с открытого рынка.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,8% с достигнутого накануне максимума за 19 месяцев, индийский Sensex поднялся на 0,5%.

"Центральным событием недели будет новостная конференция в среду, на которой Трамп (избранный президент США - ИФ) может подробнее рассказать о мерах, которые он хочет реализовать после вступления в должность 20 января", - считают аналитики Eastspring Investments.

Капитализация японской Otsuka Holdings Co. взлетела на 8,9% после включения ее акций в расчет индекса Nikkei 225.

В число японских компаний, показывающих отставание от рынка, входит большинство экспортеров, включая автопроизводителей и производителей электроники и бытовой техники: Honda Motor потеряла 0,9%, Toyota Motor - 0,7%, Murata Manufacturing - 3,5%.

Бумаги Intime подорожали на 36% на торгах в Гонконге, до рекордной отметки, в связи с предложением Alibaba.

Вслед за падением цен на нефть в понедельник на 3,8% дешевеют бумаги нефтегазовых компаний: Japan Petroleum Exploration - на 2%, Inpex Corp. - на 1,2%, Oil Search - на 1,3%.

Цены на нефть пытаются отыграть часть потерь предыдущего дня на фоне снижения курса доллара и заверений стран ОПЕК в готовности выполнить соглашение о коллективном снижении уровня добычи.

ОПЕК и присоединившиеся к ней страны уже реализуют ноябрьские договоренности на практике, они объявили о сокращениях на 60-70% от заявленного ими объема снижения добычи, сказал журналистам министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук. Он высказал уверенность, что уровень соблюдения согласованных для стан квот будет "высоким".

Доллар снижается во вторник к корзине валют примерно на 0,3%, что делает нефть, цены на которую определяются в американской валюте, доступнее для покупателей из других стран.

Неожиданно растеряв "бычий" настрой, в понедельник цены на нефть понесли самые большие за месяц потери из-за опасений, что избыток предложения сырья на рынке сохранится, несмотря на действия стран ОПЕК и России. Снижение цен составило по итогам дня 3,8%.

В частности, на оптимизм участников рынка негативно повлияли в понедельник новости, свидетельствующие о растущих поставках сырья из Ирака и Ирана. Статистика показала рекордные объемы поставки нефти из иракского порта Басра в декабре. Иран же стремительно распродает накопленные за годы санкций запасы нефти, которые хранятся в танкерах. Кроме того, США решили продать 8 млн баррелей из своих стратегических резервов, а метеорологи предсказывают теплую погоду в США до конца зимы.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, статистика покажет в среду рост запасов нефти по итогам предыдущей недели в США на 2 млн баррелей.

Более или менее надежные данные о реальном уровне добычи нефти странами ОПЕК появятся в середине февраля, и до этого момента, предсказывают аналитики, единого тренда на рынке не сформируется. Характерно, что в последние пару недель, если сравнивать с предыдущим периодом, когда колебания цен достигали $5 в день, котировки менялись относительно слабо.

Для возобновления "бычьего" настроя на рынке нужны неожиданные позитивные новости, говорится в отчете консалтинговой фирмы Ritterbusch & Associates.

В то же время участники рынка в своем большинстве сделали ставки на рост цен, рассчитывая на позитивный эффект от действий ОПЕК, и это повышает уязвимость рынка, приводит The Wall Street Journal мнение R.J. O'Brien & Associates LLC.

Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск вырос на 0,2% - до $55,04 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,2% - до $52,03 за баррель.