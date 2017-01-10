Индекс ММВБ начнет торги нейтрально - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе $55 за баррель, оставаясь под давлением в ожидании публикации данных по запасам и производству нефти в США, а также озвученных намерений начать продажу нефти из стратегических запасов США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует вероятном небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе предыдущего закрытия (2211 пунктов по индексу ММВБ), предполагая, что в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона этот фондовый индикатор может вновь протестировать на прочность зону поддержки, сложившуюся в районе "психологической" отметки 2200 пунктов", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.