"Медведи" отправили баррель Brent под отметку 56 долларов - eToro

В понедельник нефть снова не смогла вернуться к росту, и, воспользовавшись отсутствием инициативы со стороны покупателей, "медведи" отправили баррель Brent под отметку 56 долларов. По итогам дня актив подешевел почти на 3%, добравшись до 4-дневного минимума в области 55,26 долл./баррель, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

На настроениях игроков сказалось сразу несколько факторов. Уже традиционно свою лепту в ослабление актива внесли данные Baker Hughes, согласно которым число буровых в Штатах увеличилось еще на 4 шт., до 529 единиц. Так, на прошлой неделе был зафиксирован десятый кряду прирост установок, число которых уже достигло максимальных с декабря 2015 года уровней.

Немало повлияли и известия о росте экспорта из Ирана, третьего по величине производителя в ОПЕК, который в последние месяцы прошлого года продал свыше 13 млн барр. углеводородов, долгое время находившихся в плавучих хранилищах. Не отстает и Ирак, который в декабре экспортировал из южных портов рекордные 3,51 млн барр./сутки.

Причем за поведением Ирана, который добился исключения из сделки ОПЕК+, рынки будут следить особенно пристально. Дело в том, что пока саудиты сокращают добычу, Тегеран может воспользоваться текущими ограничениями королевства и отвоевать у него часть доли рынка. И если Иран зайдет слишком далеко, Саудовская Аравия может не выдержать и прибегнуть к фальсификации цифр по добыче, что чревато срывом сделки, отмечает специалист eToro.