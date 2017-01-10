Индекс ММВБ откроет торги вторника, вероятно, в незначительном "минусе" - Инвестиционная палата

"Индекс ММВБ откроет торги вторника, вероятно, в незначительном "минусе", реагируя на локальную слабость цен на нефть. Восходящий тренд на отечественном фондовом рынке, скорее всего, по-прежнему остается в силе. Признаком некоторого ухудшения ситуации может стать закрепление ниже 2150-2170 пунктов по индексу ММВБ. В настоящий момент целями роста остаются уровни около 2250, 2300 пунктов. Значимое влияние на ход торгов на этой неделе может оказать старт сезона отчетности в США", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.