Упавшая нефть не оставила шансов "быкам" рынка акций РФ в начале недели

Москва. 9 января. Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за упавшей нефтью на опасениях, что соглашения нефтепроизводителей ОПЕК+ об ограничении добычи с января будет недостаточно для стабилизации рынка; индекс РТС опустился в район 1160 пунктов, почти растеряв остатки прироста с начала года.

По итогам торгов в понедельник индекс ММВБ составил 2211,25 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1160,27 пункта (-1,1% и +0,7% с начала года); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 1,8% на фоне ослабления рубля.

Доллар подрос до 60,08 рубля (+0,46 рубля).

В лидерах снижения выступили акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8% и -2,3% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4% и -1,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2% и -1% "префы").

Подорожали акции "Мосбиржи" (+1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6% и +0,9% "префы").

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов, однако в Европе нет единого вектора (FTSE подрос на 0,3%, а DAX и S&P 350 снизились на 0,4-0,6%), минусует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,2%) и упала нефть.

Негативом для Германии стала статистика о промпроизводстве, рост которого в ноябре замедлился до 0,4% по сравнению с подъемом на 0,5% в октябре.

Нефть снижается из-за опасений, что в условиях увеличения экспорта из Ирана, Ливии, а также роста активности производителей сланцевой нефти в США усилия ОПЕК по сбалансированию рынка будут иметь ограниченный эффект.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник упала до $55,7 за баррель (-2,5%), февральская цена WTI - до $52,66 за баррель (-2,5%).

Иран активно продает нефть из накопленных за годы санкций резервов, сократив их до 16,4 млн баррелей с 29,6 млн баррелей в октябре, свидетельствуют данные Thomson Reuters Oil Flows. Это позволяет Ирану наращивать экспорт.

Снизить эффективность шагов ОПЕК по сокращению предложения может также Ливия, которая заявила, что работает над возобновлением работы новых месторождений, остановленных из-за гражданской войны в стране.

Кроме того, снижению запасов может помешать рост активности производителей сланцевой нефти. Baker Hughes сообщила в пятницу об очередном увеличении числа нефтяных буровых в США, на этот раз на 4 единицы - до 529. В целом США могут увеличить добычу на 200 тыс. баррелей в сутки в 2017 году, однако это лишь частично снизит эффект от коллективных действий стран ОПЕК и России, прогнозирует консалтинговая фирма Energy Aspects.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, на рынке акций в понедельник преобладали пессимистичные настроения на фоне снижения нефти из-за ожиданий оживления производства сланцевой нефти в США на фоне сокращения добычи ОПЕК. Впрочем, основные опасения игроков по-прежнему касаются вопроса соблюдения квот. Встреча специального комитета ОПЕК, контролирующего данный вопрос, должна состояться 20-21 января, а до этой даты нефть Brent может спокойно "гулять" в диапазоне $52-58 за баррель.

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Костюков, укрепление доллара относительно рубля стало дополнительным фактором для снижения долларового индекса РТС, в отличие от рублевого индекса ММВБ. Постепенно инвесторы возвращаются на российский фондовый рынок после январских праздников, и их активность возрастает, однако пока остается ниже среднего.

Заметно хуже рынка выглядели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,4%), однако откат является лишь коррекцией после внушительного роста в течение первой недели января.

Среди наиболее значимых публикаций вторника стоит отметить данные по декабрьской инфляции в Китае, которые будут опубликованы до начала торгов на "Московской бирже". Из корпоративных новостей стоит обратить внимание на публикацию операционных результатов "Магнита" за декабрь. Последние месяцы темпы роста выручки ритейлера не демонстрировали улучшений, поэтому не исключено, что результаты декабря также могут оказаться слабыми.

Аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также констатирует, что активность торговли пока не в полной мере вернулась на рынок акций, а внешний фон не способствует покупкам. Нефть в "минусе", и лишь небольшое ослабление рубля удержало рублевый индикатор ММВБ от более сильного движения вниз.

Торги в Европе проходят при смешанной динамике индексов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон может пожертвовать своим участием в общем рынке, чтобы решить проблему нелегальной эмиграции. Естественной реакцией на заявление стало ослабление фунта стерлингов, которое подтолкнуло FTSE к новому рекорду. Очередные опасения по поводу "британского выхода" из ЕС повысили интерес к надежности германских бондов, да еще и экспорт из Германии вырос на 3,9% в ноябре. Индекс доверия инвесторов SENTIX поднялся в январе до 18,2 пункта при ожиданиях 12,5 пункта, а безработица осталась на уровне 9,8%.

Нефть дешевеет на новостях о росте ее экспорта из Ирана, а также на статистике за прошлую неделю, которая указала на рост добычи в США. Цифры из Ирана повысили градус сомнения относительно соблюдения обязательств, которые взяли на себя производители. В качестве "ложки меда" можно лишь напомнить о том, что в среду состоится пресс-конференция избранного президента США, который может раскрыть детали своей масштабной программы экономических преобразований. До отчета OPEC по добыче нефти остается подождать полторы недели.

СМИ сообщают, что добыча нефти и конденсата в РФ упала до 11,1 млн баррелей в сутки в течение первой недели января, однако нельзя забывать, что это была праздничная неделя, и сокращение активности могло быть связано с выходными днями.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, перспективы санкций США против России по-прежнему неопределенные - отчеты разведки США все еще обсуждаются, и решения пока не видно.

В Вашингтоне и Нью-Йорке продолжаются дебаты о том, действительно ли Россия устроила хакерские атаки на американские политические институты и манипулировала общественным мнением в преддверии ноябрьских выборов президента США. Представители американской разведки и многие влиятельные конгрессмены по-прежнему заявляют, что вмешательство России действительно имело место, и требуют, чтобы после вступления в должность Д.Трамп принял ответные меры. Избранный президент США отвечает на это репликами в соцсетях о том, что предъявленных доказательств недостаточно и что он намеревается улучшить отношения с Россией. Пока же перспектива изменения санкционного режима в 2017 году зависит от исхода этих дебатов, в том числе от того, не изменит ли Д.Трамп свое мнение в угоду Конгрессу и военно-промышленному комплексу.

Аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк также отмечает, что в ближайшие месяцы главной темой на рынках будет политика Д.Трампа. Хотя будущий кабинет уже практически сформирован (туда войдут представители крупного бизнеса, что дает надежду на проведение политики на поддержку бизнеса в будущем), пока не ясно, насколько политика Д.Трампа будет влиять на инфляцию и, соответственно, на ставки, а это ключевой фактор для рынка акций. Кроме того, до официального вступления в должность нового президента США осталось менее двух недель, и по мере приближения этой даты рынок будет все внимательнее вчитываться в данные и заявления представителей новой администрации.

Российский рынок, несмотря на относительно спокойное начало года, остается интересной идеей. Во-первых, он все еще довольно дешев относительно аналогов. Во-вторых, экономика России находится в стадии начала восстановления, что позволяет ожидать роста прибылей компаний в будущем. В-третьих, рост цен на нефть благоприятно отразится на нефтегазовом секторе, на который приходится 50% в структуре российского рынка.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник в снижении лидировали акции Росбанка (-5,8%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-3,8%), "Интер РАО" (-2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,2%).

Подорожали бумаги "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+6,2%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+5,8%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+4%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+3,8%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+3,2%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 22,482 млрд рублей (из них 5,978 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).