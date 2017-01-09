Цены евробондов РФ в понедельник слегка снижаются после роста на прошедшей неделе

Москва. 9 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник плавно снижаются после заметного роста по итогам первой недели 2017 года на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе нефтяных площадках. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подрастают в цене, что ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:20 МСК снизилась по отношению к закрытию 6 января на 4 базисных пункта и составила 120,53% от номинала, что соответствует доходности 2,40% годовых (рост на 0,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:20 МСК выросла относительно итогов 6 января на 8 базисных пунктов, составив 100,94% от номинала. Доходность при этом снизилась на 2,5 базисного пункта - до 1,595% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетних казначейских облигаций расширился на 3 пункта по сравнению с 6 января и составил 80,5 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему дню на 6 базисных пунктов - до 114,21% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 4,915% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 15 базисных пунктов - до 110,36% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 4,905% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 29 пунктов, до 103,63% от номинала (доходность выросла на 4 пункта - до 4,28% годовых), с погашением в 2023 году - на 45 пунктов, до 106,59% от номинала (доходность выросла на 7 пунктов и составила 3,75% годовых).

"Сегодня был первый день, когда российские евробонды торговались более или менее активно, так как практически все отечественные участники рынка вышли после "длинных" новогодних каникул. При этом в течение первой недели 2017 года, в отсутствие российских игроков, котировки отечественных евробондов заметно выросли, в частности ценовой рост "длинных" бумаг достигал 2-2,5%. Таким образом, после такого бурного роста сегодня мы увидели отрицательную коррекцию, хотя особых причин для снижения не было. Возможно, негативная динамика нефтяных цен, наблюдаемая сегодня, привела к тому, что некоторые инвесторы решили зафиксировать прибыль от роста первой недели года. Тем не менее, несмотря на сегодняшнюю коррекцию, котировки большинства бумаг с начала года показывают рост", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер сектора еврооблигаций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Алексей Твердохлеб.

Цены на нефть резко снижаются в понедельник, инвесторы опасаются роста добычи в США на фоне подъема котировок. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:28 мск упала на 2,64% - до $55,59 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 2,65% - до $52,56 за баррель.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на минувшей неделе выросло на 4 единицы - до 529 штук. С конца сентября показатель вырос более чем на 100 единиц. В мире в целом количество работающих нефтегазовых установок в декабре выросло на 94, до рекордных за год 1772 штук. В прошлом году среднее число равнялось 1593 штук. Добыча в США и ряде других стран может начать расти из-за подъема нефтяных котировок. Раньше цены были слишком низкими, и добыча была нерентабельной на многих месторождениях, включая сланцевые месторождения в США. Штаты могут увеличить добычу на 200 тыс. баррелей в сутки в 2017 году, прогнозирует консалтинговая фирма Energy Aspects.