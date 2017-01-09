Рубль умеренно снижается к доллару и евро в понедельник вечером вслед за нефтью

Москва. 9 января. Доллар США и евро умеренно подрастают к рублю на торгах "Московской биржи" вечером в понедельник; рубль теряет к бивалютной корзине на фоне наметившегося 9 января снижения нефти.

Курс доллара США составил 60,075 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 45,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,3925 руб./EUR1, поднявшись на 62,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 53 копейки, до 61,57 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к доллару и евро 9 января связано с падением нефтяных цен на опасениях, что сокращение производства нефти в странах ОПЕК и государствах-партнерах картеля вызовет скачок добычи сланцевого топлива в США. На этом фоне стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск упала на 2,61% - до $55,61 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 2,63% - до $52,57 за баррель.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на минувшей неделе выросло на 4 единицы - до 529 штук. С конца сентября показатель вырос более чем на 100 единиц. В мире в целом количество работающих нефтегазовых установок в декабре выросло на 94, до рекордных за год 1772 штук. В прошлом году среднее число равнялось 1593 штуки. Добыча в США и ряде других стран может начать расти из-за подъема нефтяных котировок. Раньше цены были слишком низкими, и добыча была нерентабельной на многих месторождениях, включая сланцевые месторождения в США. Штаты могут увеличить добычу на 200 тыс. баррелей в сутки в 2017 году, прогнозирует консалтинговая фирма Energy Aspects.

"Сегодня был первый полноценный рабочий день для внутреннего валютного рынка. При этом российский рубль в основном снижался по отношению к доллару и евро на фоне падения нефти. В ближайшее время стоит ждать каких-то заявлений от отечественных монетарных властей, которые должны отреагировать на падение доллара ниже отметки 60 руб./$1, произошедшее в ходе торгов первой недели 2017 года. Ранее представители российского ЦБ заявляли, что при благоприятных условиях Банк России может выйти на валютный рынок с покупками для пополнения золотовалютных резервов. Сейчас рынок приблизился к тем ориентирам, которые ранее назывались в качестве сигналов к возможным действиям. Теперь монетарным властям стоило бы прокомментировать текущую ситуацию и дать понять участникам рынка, какие действия будут предприниматься, или же ситуация останется предоставленной самой себе, то есть сохранится свободное курсообразование", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке дилер Металлинвестбанка Петр Милованов.

По словам старшего аналитика компании "Альпари" Анны Бодровой, российский рубль отступает в парах с иностранными валютами. Взлет рубля за два торговых дня на прошлой неделе выглядит чрезмерным разгулом оптимизма, да и экономике России вряд ли приятна и комфортна подобная крепость национальной валюты. Всю первую половину дня, когда на площадке присутствуют уже практически все инвесторы, успешно отдохнувшие на "длинных" новогодних каникулах, доллар старался подойти к отметке 60 руб./$1. В том случае, если атака все-таки удастся, "быки" в паре "доллар-рубль" двинутся к сопротивлению на уровне 60,25 руб./$1. Закрепиться выше 60 руб./$1 стратегически важно - дальше топтаться в диапазонах можно сколь угодно долго.

"Цены на нефть днем в понедельник находятся в "красной зоне". Баррель североморского сырья Brent стоит $55,6, теряя около 2,6%. Продажи усилились после полудня, хотя особенных новостей для сырьевого рынка не поступало. Данные от Baker Hughes по числу буровых установок в США за прошлую неделю, количество которых снова выросло, в котировках уже учтены. Рынок болтает из стороны в сторону, и так будет до тех пор, пока не появятся факты о четком исполнении договоренностей о заморозке добычи нефти странами из ОПЕК+", - считает А.Бодрова.

По мнению зампредседателя правления Локо-банка Андрея Люшина, сейчас многие не верят в действия ОПЕК по сокращению добычи, поэтому нефтедобывающие страны для улучшения ситуации должны подтвердить свое соглашение реальными действиями. Конечно, не стоило этого ожидать в первой декаде января, но сейчас нефтяной и валютный рынки находятся во власти эмоций. Рубль в понедельник продолжает ослабление, и оно может продолжаться до 60,4 руб./$1 (в зависимости от нефтяной динамики). С другой стороны, особых факторов нет, поэтому в ближайшие дни можно будет увидеть возвращение и к 59 руб./$1, и продолжение снижения. Если рубль сможет удержаться от падения на этой неделе, то шансы на его укрепление заметно вырастут, так как будет ощущаться серьезная поддержка со стороны налогового периода. Если мы также увидим позитивные новости с рынка нефти, то у рубля есть шансы достичь 57 руб./$1.

В свою очередь аналитики Sberbank CIB Том Левинсон, Искандер Луцко и Владимир Цибанов отмечают, что в понедельник торги на российских площадках возобновились на уровнях ниже 60 руб./$1 по паре "доллар-рубль". Очевидным фактором поддержки для рубля была цена Brent. Но сейчас она снижается. Доллар получит некоторую поддержку, поскольку банки приступят к пополнению валютных резервов после сокращения балансов накануне "длинных" выходных в России. В период праздников "Роснефтегаз" подтвердил осуществление расчетов по сделке с 19,5% акций "Роснефти" (MOEX: ROSN). Как сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление банка, Intesa Sanpaolo предоставил для этой сделки финансирование на сумму 5,2 млрд евро. Таким образом, объем средств, предоставленных другими банками (в том числе российскими), оценивается в 2,2 млрд евро. Проведение расчетов по данной сделке существенно снижает риски возникновения серьезного дефицита валютной ликвидности на рынке в связи с приобретением "Роснефтью" доли в Essar Oil.

"По предварительной оценке, годовая инфляция в России в декабре замедлилась до 5,4%. Несмотря на оптимистичную статистику по инфляции, мы по-прежнему ожидаем, что Банк России возобновит смягчение денежно-кредитной политики лишь во втором квартале, учитывая четкий ориентир, представленный главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Однако если на фоне укрепления рубля инфляция продолжит значительно замедляться и ЦБ скорректирует свои прогнозы нефтяных цен с учетом текущей ситуации, то не исключено, что ключевая ставка будет понижена уже в марте", - полагают эксперты Sberbank CIB.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на вторник на 76,08 копейки, до 59,8961 руб./$1, и понизил курс евро на 69,86 копейки, до 63,1125 руб./EUR1. Действующие по сегодняшний день официальные курсы ЦБ РФ установил еще 31 декабря.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 1,07 рубля по отношению к 30 декабря и составил 59,8495 руб./$1 (торги данными валютными контрактами в период с 3 по 6 января не проводились в связи с праздничными днями в России). Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника прибавил 41,21 копейки по отношению к 6 января и составил 59,8597 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $3 млрд 464,169 млн, из которых $1 млрд 41,68 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 422,489 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 1,08 рубля по отношению к 30 декабря - до 63,0176 руб./EUR1 (торги данными валютными контрактами в период с 3 по 6 января не проводились в связи с праздничными днями в России). Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника прибавил 8,33 копейки по отношению к 6 января и составил 63,0097 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR427,268 млн, из которых EUR176,525 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR250,743 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник умеренно подросли. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 9 базисных пунктов (б.п.), составив 10,46% годовых, ставка на семидневный срок прибавила 6 б.п., поднявшись до 10,44% годовых. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также подросли: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц выросла на 9 б.п. - до 10,52% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - также на 9 б.п. (до 10,58% годовых).