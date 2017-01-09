В краткосрочной перспективе перевес на стороне рубля, однако доллар в долгу не останется - ИК "Велес Капитал"

"В утренние часы доллар предпринял попытки вернуться на уровень в 60 руб., однако не смог удержаться на данной отметке, даже несмотря на то, что со второй половины дня цена на нефть марки Brent теряла к вечеру в стоимости более 1 долл. (снижаясь до 55,7 долл. за баррель), - комментирует старший аналитик ИК "Велес Капитал"

Юрий Кравченко. - Индекс доллара во второй половине дня скорректировался от максимальных дневных отметок, что в том числе не позволило американской валюте закрепиться на уровне в 60 руб. Кроме того, банки по-прежнему предъявляют повышенный спрос на рублевую ликвидность: индикативная ставка межбанковского рынка MosPrime o/n выросла на 9 б.п. по сравнению с «закрытием» 2016 года. В ближайшее время пара доллар/рубль продолжит вести борьбу в диапазоне 59-60 руб. с перевесом в краткосрочной перспективе на стороне отечественной валюты, так как впереди очередные налоговые платежи. Тем не менее, в целом в 1-м квартале возможно некоторое увеличение спроса на валютную ликвидность в связи с повышенными выплатами российских компаний по внешнему долгу. Объем погашений может приблизиться к пиковому уровню выплат в 2016 году, пришедшихся на 4-й квартал. Тем не менее, существенная часть платежей будет представлять собой внутригрупповое рефинансирование между компаниями-заемщиками. Кроме того, часть платежей будет являться плановыми погашениями еврооблигаций ряда крупнейших внешних заемщиков, которые уже аккумулировали необходимый запас валютной ликвидности".