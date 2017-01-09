В среднесрочной перспективе возможны более масштабные продажи GBP/USD - eToro

Главным аутсайдером сегодня стала британская валюта, которая вспомнила об угрозе «жесткого брекзита», обвалившись к 2,5-месячным минимумам на подходе к отметке 1.21, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Несмотря на то, что доллар в последнее время умерил пыл и демонстрирует все более четкие признаки коррекции, GBP показал весьма масштабное падение в ответ на возобновившиеся опасения относительно потенциальной утраты доступа к единому европейскому рынку.

Виновницей продаж валюты стала британский премьер Т. Мэй, которая на минувших выходных предельно ясно обозначила свои приоритеты в процессе развода с ЕС. И позиция министра явно пришлась не по нраву быкам по GBP. Мэй сигнализировала о восстановлении контроля за миграцией. Соответственно, правовые вопросы, для Мэй имеют второстепенное значение, несмотря на угрозу исключения Британии из единого рынка. Проблема миграции является главным камнем преткновения для сторон, и в ходе предстоящих переговоров этот аспект может сыграть решающее значение.

Столь жесткая позиция премьера по ключевым вопросам повышает риски реализации сценария «жесткого брекзита». В ближайшие недели Мэй пообещала предоставить детали стратегии выхода. И, судя по текущему настрою премьер-министра, велика вероятность того, что переговоры будут сложными и бескомпромиссными.

"Так, в среднесрочной перспективе не исключено нарастание опасений на этом фронте, что чревато более масштабными продажами GBP/USD. Пока фунт получает поддержку в районе 1.2125. Новая атака «медведей» способна отправить котировки под эту отметку, пробой которой откроет путь к психологическому уровню 1.21 и ниже, в направлении 1.20", - прогнозирует эксперт eToro.